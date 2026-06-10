IMPI realizará operativos en restaurantes y bares de Yucatán por transmisiones ilegales del Mundial 2026

La Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) en Yucatán exhortó a socios y no socios a contratar sólo servicios autorizados para la transmisión de los partidos del Mundial de Futbol, a fin de evitar sanciones económicas que pueden ir desde los 500 mil hasta los 28 millones de pesos.

El presidente del organismo, Israel López García, advirtió que utilizar señales sin los permisos correspondientes representa un riesgo considerable para los establecimientos.

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De acuerdo con el dirigente, sólo el 25 por ciento de personas acudirá a restaurantes y bares para ver los partidos. No obstante, los negocios que decidan ofrecer las transmisiones deben contratar servicios autorizados, cuyos costos oscilan entre cinco mil pesos hasta 25 mil.

López García informó que personal del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial realizará verificaciones para comprobar que los establecimientos tengan los contratos correspondientes, mientras que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y las autoridades sanitarias supervisarán el cumplimiento de las disposiciones en el ámbito de sus competencias. Asimismo, pidió a los empresarios facilitar el acceso de los inspectores para evitar problemas legales y posibles multas.

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El dirigente señaló que aún no existe una cifra precisa sobre cuántos de los 15 mil afiliados han contratado los servicios autorizados, por lo que invitó a los interesados a acercarse a la Canirac para recibir orientación y acceder a descuentos de hasta siete por ciento. También advirtió sobre la circulación de información falsa en redes sociales y aclaró que los únicos proveedores certificados para la transmisión comercial son Izzi Negocios y Sky Business.