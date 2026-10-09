Liga MX: Tigres toma aire en plena crisis y vence al Toluca en el inicio de la Jornada 11 del Apertura 2026

En medio de su crisis, los Tigres lograron una esperanzadora victoria de 3-2 sobre el Toluca, el viernes en el estadio Universitario por la undécima fecha del torneo Apertura 2026 del futbol mexicano.

Los Diablos Rojos del Toluca dirigidos por el argentino Antonio Mohamed llegaron como líderes, pero con la derrota bajaron al segundo lugar al quedarse con 20 puntos, los mismos que tiene el América, que cuenta con mejor diferencia de goles: 11 contra 10.

El sábado, el América jugará contra el Monterrey, además tiene un partido pendiente.

Con su tercer triunfo, segundo consecutivo, los felinos llegaron a 13 puntos, subieron al undécimo lugar y le quitaron presión al entrenador interino Víctor Manuel Vucetich.

En el primer torneo sin su histórico goleador francés André-Pierre Gignac y tras la salida del crack argentino Ángel Correa, los felinos han dado tumbos con una plantilla que perdió potencia ofensiva.

Sin embargo, en este partido tuvieron un feroz inicio como en sus mejores tiempos, con tres llegadas de peligro en los primeros cinco minutos; en dos de ellas exigieron la intervención del portero Luis García.

Noticia Destacada Henry Martín revela por qué rechazó salir del América pese a una oferta millonaria

Tal intensidad devino en el 1-0 que el argentino Brunetta marcó al minuto 6 con un tiro de zurda que se le escapó al guardameta.

La afición pronto entró en ebullición en "El Volcán" y lanzó su intimidante grito de "¡La U!" para impulsar a los Tigres, que representan a la Universidad Autónoma de Nuevo León.

El Toluca ganó posesión de pelota y dominio territorial, pero Tigres volvió a poner a prueba al arquero García.

Al 37', Guillermo Martínez hizo el 2-0 a pase del uruguayo Emiliano Gómez. Ambos jugadores llegaron este semestre al equipo felino para ayudar a reconfigurar el ataque.

Los Diablos Rojos descontaron antes del descanso. Con viveza, Brian García dejó pasar la pelota entre sus piernas para que el portugués Paulinho definiera el 2-1 al 43' frente al portero argentino Nahuel Guzmán.

El uruguayo Federico Viñas ingresó para el segundo tiempo y al 54' firmó el 2-2 para el Toluca con un disparo de media vuelta en el área.

Pero Brunetta, la gran figura felina, sentenció el 3-2 al 60' con un remate en el área que se coló entre las piernas al cancerbero.

León perdonó al Puebla

Antes en el estadio Cuauhtémoc, con un espectacular gol de volea cerca del final, el local Puebla le sacó el empate 1-1 al León.

Con el empate, el Puebla del entrenador mexicano Gerardo Espinoza se colocó en la octava posición con 15 puntos.

Dirigido por el argentino Javier Gandolfi, el León llegó a 18 unidades y subió al cuarto lugar de la clasificación.

"Tuvimos tres tiros al travesaño y tres o cuatro mano a mano donde no pudimos convertir", lamentó Gandolfi. "Si hubiéramos aumentado la ventaja habría sido un duro golpe para el rival".

Al minuto 42, La Fiera comenzó a elaborar un avance desde su propia área hasta llegar al área chica rival donde el panameño Ismael Díaz definió el 1-0 con un toque a bocajarro, a pase del colombiano Díber Cambindo.

El atacante canalero hizo apenas su primer gol en el Apertura 2026. La Franja poblana igualó 1-1 con la volea que Eduardo Armenta conectó desde fuera del área, al 87'.