Isaac del Toro se queda lejos de los favoritos en Lombardía; ¿en qué lugar terminó?

El último gran desafío de la temporada de ciclismo dejó un resultado histórico para Francia y una jornada complicada para México. Paul Seixas se llevó la victoria en el Giro de Lombardía 2026, mientras Isaac del Toro terminó en la posición 28, a casi cinco minutos del ganador, en una de las carreras más exigentes del calendario internacional.

El francés del Decathlon CMA CGM Team, de apenas 20 años y 16 días, aprovechó los kilómetros decisivos para marcar diferencias y conquistar su primer Monumento. Con este resultado, se convirtió en el corredor más joven en ganar la tradicional prueba italiana, conocida como la clásica de las hojas muertas.

Paul Seixas gana el Giro de Lombardía con un ataque decisivo

La victoria de Paul Seixas comenzó a tomar forma a 19 kilómetros de la meta, cuando lanzó un ataque que sus principales rivales no consiguieron neutralizar. Las ascensiones de Civiglio y San Fermo della Battaglia fueron determinantes para que el francés ampliara su ventaja y se encaminara hacia el triunfo.

El joven ciclista cruzó la línea de llegada con un tiempo de 5 horas, 49 minutos y 28 segundos. El español Enric Mas ocupó el segundo puesto, a 48 segundos, mientras que el italiano Giulio Ciccone completó el podio a 1 minuto y 5 segundos del campeón.

Por su parte, Remco Evenepoel finalizó en la cuarta posición, a 1 minuto y 20 segundos del ganador. La ausencia de Tadej Pogačar, quien había dominado las cinco ediciones anteriores, abrió la posibilidad de que otro corredor se quedara con el título de una de las pruebas más prestigiosas del ciclismo.

¿En qué lugar terminó Isaac del Toro en el Giro de Lombardía 2026?

La actuación de Isaac del Toro no terminó como esperaba el equipo UAE Team Emirates-XRG. El mexicano perdió contacto con los principales contendientes durante las subidas más exigentes del recorrido y no consiguió recuperar el terreno necesario para acercarse a los primeros lugares de la clasificación.

A cuatro kilómetros de la meta, el ciclista bajacaliforniano se encontraba a aproximadamente dos minutos de Paul Seixas, una diferencia que complicó sus posibilidades de remontar en el tramo final de la competencia.

Finalmente, Isaac del Toro terminó en el puesto 28, con un tiempo de 4 minutos y 59 segundos por detrás del campeón. De esta manera, el mexicano concluyó su participación en el último Monumento de 2026 fuera del grupo de los 20 mejores corredores.

Aunque el resultado lo dejó lejos de la pelea por el podio, la competencia reunió a varios de los nombres más destacados del pelotón internacional y puso a prueba la resistencia de los ciclistas en las carreteras italianas. Para Seixas, en cambio, la jornada representó un triunfo histórico que lo colocó entre los protagonistas de la temporada.