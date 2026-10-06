México cae 2-0 frente a Chile en Los Ángeles en el cierre de la fecha FIFA; el Tri no pudo ganar ningún partido

La selección de Chile se anotó el martes su única victoria en esta fecha FIFA al vencer 2-0 a México, en un partido disputado en el Coliseo de Los Ángeles, Estados Unidos.

Al minuto 54', México perdió la pelota en mediocampo y Chile taladró por el centro para lograr el 1-0. Gonzalo Tapia filtró un pase por el centro y Maximiliano Gutiérrez definió ante el debutante guardameta Alex Padilla.

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El 2-0 se gestó en una jugada que el equipo chileno hilvanó en el último tercio al 65', esta vez Darío Osorio coló la pelota al centro del área y ahí apareció Vicente Pizarro para definir.

En el arranque de la era de Rafael Márquez, el balance de México en esta fecha FIFA fue de dos empates y dos derrotas; el saldo para Chile con el interino Nicolás Córdova fue de dos juegos perdidos y uno ganado.