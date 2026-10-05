Bravos silencian a los Dodgers y Chourio se viste de héroe para Milwaukee

Los Bravos de Atlanta neutralizaron este domingo a la poderosa ofensiva de los Dodgers de Los Ángeles para imponerse 3-2 e igualar 1-1 su serie divisional de la Liga Nacional, mientras que el venezolano Jackson Chourio volvió a ser decisivo en otra remontada de Milwaukee ante San Diego.

Una sólida actuación colectiva de los lanzadores de Atlanta sentó las bases de una victoria crucial en el Dodger Stadium, que dejó la serie al mejor de cinco completamente abierta antes del tercer partido, programado para el martes en Georgia.

Los Dodgers, vigentes bicampeones de la Serie Mundial y en busca de un tercer título consecutivo, lamentaron una discreta actuación de su abridor Blake Snell y la falta de producción ofensiva en momentos decisivos.

La novena angelina se fue de 0-8 con corredores en posición de anotar y desaprovechó la oportunidad de colocarse a una victoria de la Serie de Campeonato.

Los relevistas Robert Suárez y Didier Fuentes sellaron el triunfo de los Bravos con un trabajo impecable en los últimos innings.

El receptor Drake Baldwin elogió especialmente la actuación de Fuentes, de 21 años, que se quedó a un out de completar cuatro entradas perfectas.

"Se mostró muy sereno", dijo Baldwin. "Eso dice mucho de él: lo ha estado haciendo por nosotros todo este año y lo vieron esta noche". "Tenemos muchísima confianza en él y salió al campo y lo demostró".

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Chourio decisivo

Más temprano, Chourio conectó un sencillo de dos carreras con las bases llenas en el noveno inning para darle a los Cerveceros una victoria 4-3 sobre los Padres y una ventaja de 2-0 en la serie.

Por segundo partido consecutivo, Milwaukee remontó una desventaja de dos carreras y dejó a San Diego al borde de la eliminación antes del traslado de la serie a California.

"No tengo palabras para esto", dijo Chourio a Fox Sports tras el batazo decisivo frente al cerrador Mason Miller. "Solo estaba buscando un buen lanzamiento para batear en ese momento y, ya sabes, afortunadamente me lanzó uno con el que pude hacer algo".

El venezolano ya había sido la figura del primer encuentro con un jonrón de dos carreras que impulsó otra remontada de Milwaukee.

Pese a cometer tres errores, los Cerveceros encontraron la manera de recuperarse una vez más ante unos Padres que desperdiciaron varias oportunidades para ampliar su ventaja.

San Diego se adelantó 1-0 en el primer inning y aprovechó los problemas defensivos de Milwaukee para estirar la diferencia a 2-0 en el quinto episodio. Los Cerveceros reaccionaron con un doble de Christian Yelich y un sencillo impulsor de Sal Frelick para mantenerse en partido.

Los Padres volvieron a tomar una ventaja de dos carreras en el séptimo capítulo, pero Milwaukee respondió de inmediato y terminó completando la remontada en el noveno.

"Somos un equipo que nunca se echa para atrás", dijo Chourio. "Nunca vamos a rehuir un desafío, y nos gustan estos momentos. Vamos a seguir adelante y vamos a luchar por cada oportunidad que se nos presente".