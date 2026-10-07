¡Orgullo yucateco! Bailarina de Tekax arrasa en competencia internacional en Colombia

En una demostración de que la disciplina, talento y esfuerzo son las bases del éxito, la tekaxeña Hilda Marie Novelo Díaz obtuvo tres importantes distinciones en el Concurso Internacional de Baile Addicted2Dance, que se llevó a cabo en Barranquilla, Colombia.

La jovencita es alumna de la academia de danza Yessi Ball, de este municipio, y viajó hasta el país sudamericano a esta competencia y convención internacional de danza que reunió a las mejores academias en los géneros de Jazz y Contemporáneo, Ballet, Tap, Hip Hop y Ritmos Latinos.

El evento cuenta también con talleres impartidos por jurados internacionales y clasificaciones divididas por edades y modalidades.

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La representante yucateca hizo un destacado papel al obtener el primer lugar y medalla de oro en la categoría Solista, con una coreografía llamada Queen, además de otro premio principal en improvisación y uno mas en el Workshop, imponiéndose a más de 80 competidoras de varios países.

La entrenadora de la academia Yessi Ball, la coreógrafa Cindy Yesenia Borges Pérez, quien fue una parte importante para que está alumna obtenga estos reconocimientos, dijo que es un orgullo para Tekax el trabajo realizado por la joven, pues mostró excelencia y un alto nivel de competitividad.

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“Estamos muy orgullosos y felices de nuestra alumna Marie por obtener distintos premios en esta competencia internacional de baile”, expresó la maestra.

“Agradezco a sus papás por el apoyo que le brindaron para que ella pudiera ser parte de este evento tan importante”, agregó.