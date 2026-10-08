América celebrará sus 110 años con jersey retro especial ante Rayados

El Club América prepara una celebración especial para conmemorar sus 110 años de historia y una de las principales novedades será la camiseta que utilizará frente a Monterrey en la Jornada 11 del Apertura 2026.

Las Águilas recibieron la autorización correspondiente de la Liga MX para portar este uniforme conmemorativo en el encuentro que disputarán contra los Rayados.

Así será el jersey conmemorativo del América

La nueva camiseta fue elaborada por Adidas y apuesta por una imagen inspirada en distintas etapas de la historia del conjunto de Coapa.

El color crema será el protagonista del diseño, acompañado por elementos de apariencia retro. Entre sus detalles destacan el escudo histórico del América y el logotipo Originals de Adidas, características que diferencian al jersey de la indumentaria habitual del equipo.

El club tuvo que completar el proceso de registro y autorización ante la Liga MX para poder utilizar la camiseta durante un partido oficial, debido a que los uniformes deben ser previamente registrados para cada temporada y jornada.

El Jersey crema del 110 Aniversario del @ClubAmerica es una barbaridad 🦅🔥🤩 •Los detalles del escudo y la frase en la espalda “Club América 110 Años” •El distintivo de 1916-2026 •La manga corta lo hace ver elegante y formal •El corte es ajustado #GrandesDeCorazon https://t.co/ZA2HBCuIKG — Luis Ernesto Tricampeon🦅🏆 (@LuisErnestoP95) September 29, 2026

¿Cuándo estrenará el América su nuevo uniforme?

El debut de la camiseta está previsto para este sábado 10 de octubre, cuando el América visite al Monterrey en el Estadio Banorte.

La fecha tendrá un significado especial para el club, ya que el encuentro se disputará apenas dos días antes de que la institución cumpla oficialmente 110 años de existencia, el 12 de octubre.

El partido también tendrá un ingrediente deportivo adicional, pues América y Rayados volverán a encontrarse después de la eliminación de las Águilas a manos del conjunto regiomontano en los cuartos de final del Apertura 2025.