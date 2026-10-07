Semana 5 NFL 2026: horarios y dónde ver todos los partidos del 8 al 12 de octubre

La Semana 5 de la NFL 2026 comenzará este jueves 8 de octubre con el duelo entre Tampa Bay Buccaneers y Dallas Cowboys, y terminará el lunes 12 con el enfrentamiento entre Buffalo Bills y Los Angeles Rams.

La jornada tendrá un total de 15 partidos, con actividad desde el jueves y una intensa cartelera dominical que incluirá el segundo partido de la temporada de la NFL en Londres. El encuentro internacional enfrentará a Philadelphia Eagles contra Jacksonville Jaguars en el Tottenham Hotspur Stadium.

Para los aficionados en México habrá diferentes alternativas para seguir los encuentros. NFL Game Pass a través de DAZN ofrecerá todos los partidos, mientras que algunas transmisiones también estarán disponibles mediante ESPN, Disney+, FOX, FOX One, Canal 9 y ViX Premium, dependiendo del encuentro.

NFL Semana 5: partidos y horarios

Todos los horarios están expresados en tiempo del centro de México.

Jueves 8 de octubre

Tampa Bay Buccaneers vs Dallas Cowboys — 18:15 horas

El partido abrirá la quinta semana de la temporada y se disputará en el AT&T Stadium. En Estados Unidos está programado para las 20:15 horas del Este.

Domingo 11 de octubre

El domingo concentrará la mayor cantidad de encuentros, con 13 partidos distribuidos durante todo el día.

Philadelphia Eagles vs Jacksonville Jaguars — 07:30 horas — Londres

— 07:30 horas — Londres Cincinnati Bengals vs Miami Dolphins — 11:00 horas

— 11:00 horas Las Vegas Raiders vs New England Patriots — 11:00 horas

— 11:00 horas Minnesota Vikings vs New Orleans Saints — 11:00 horas

— 11:00 horas Cleveland Browns vs New York Jets — 11:00 horas

— 11:00 horas Indianapolis Colts vs Pittsburgh Steelers — 11:00 horas

— 11:00 horas Houston Texans vs Tennessee Titans — 11:00 horas

— 11:00 horas New York Giants vs Washington Commanders — 11:00 horas

— 11:00 horas Chicago Bears vs Green Bay Packers — 11:00 horas

— 11:00 horas Denver Broncos vs Los Angeles Chargers — 14:05 horas

— 14:05 horas Detroit Lions vs Arizona Cardinals — 14:25 horas

— 14:25 horas San Francisco 49ers vs Seattle Seahawks — 14:25 horas

— 14:25 horas Baltimore Ravens vs Atlanta Falcons — 18:20 horas

El duelo entre Eagles y Jaguars será uno de los principales atractivos del domingo. El partido se jugará en Londres a las 09:30 horas del Este, equivalente a las 07:30 horas en el centro de México.

Otro encuentro que destaca será 49ers vs Seahawks, un duelo divisional de la NFC Oeste que pondrá frente a frente a dos equipos que llegan con aspiraciones importantes en la conferencia.

Lunes 12 de octubre

Buffalo Bills vs Los Angeles Rams — 18:15 horas

El enfrentamiento entre Bills y Rams cerrará la Semana 5 en el Monday Night Football. La NFL tiene programado el inicio para las 20:15 horas del Este.

¿Dónde ver los partidos de la NFL en México?

Los aficionados mexicanos tendrán diferentes opciones para seguir la actividad de la Semana 5. La distribución reportada para cada encuentro es la siguiente:

Buccaneers vs Cowboys: FOX, FOX One y NFL Game Pass.

FOX, FOX One y NFL Game Pass. Eagles vs Jaguars: ESPN, Disney+ Premium y NFL Game Pass.

ESPN, Disney+ Premium y NFL Game Pass. Bengals vs Dolphins: NFL Game Pass.

NFL Game Pass. Raiders vs Patriots: Canal 9, ViX Premium y NFL Game Pass.

Canal 9, ViX Premium y NFL Game Pass. Vikings vs Saints: FOX, FOX One y NFL Game Pass.

FOX, FOX One y NFL Game Pass. Browns vs Jets: NFL Game Pass.

NFL Game Pass. Colts vs Steelers: FOX+ y FOX One, además de NFL Game Pass.

FOX+ y FOX One, además de NFL Game Pass. Texans vs Titans: NFL Game Pass.

NFL Game Pass. Giants vs Commanders: NFL Game Pass.

NFL Game Pass. Bears vs Packers: FOX, FOX One y NFL Game Pass.

FOX, FOX One y NFL Game Pass. Broncos vs Chargers: FOX One y NFL Game Pass.

FOX One y NFL Game Pass. Lions vs Cardinals: FOX+ y FOX One, además de NFL Game Pass.

FOX+ y FOX One, además de NFL Game Pass. 49ers vs Seahawks: Canal 9, ViX Premium y NFL Game Pass.

Canal 9, ViX Premium y NFL Game Pass. Ravens vs Falcons: ESPN, Disney+ Premium y NFL Game Pass.

ESPN, Disney+ Premium y NFL Game Pass. Bills vs Rams: ESPN, Disney+ Premium y NFL Game Pass.

De esta manera, Canal 9 tendrá dos partidos de la NFL en televisión abierta durante el domingo: Raiders contra Patriots y 49ers frente a Seahawks. La disponibilidad de algunas señales puede cambiar de acuerdo con la programación de cada plataforma u operador.

¿Cuáles son los partidos más atractivos de la Semana 5?

Además del juego internacional entre Eagles y Jaguars, uno de los duelos que más atención genera será el enfrentamiento de 49ers contra Seahawks, debido a la rivalidad divisional entre ambos equipos.

También sobresale el encuentro entre Bears y Packers, otro enfrentamiento divisional que se disputará durante la primera ventana del domingo.

La jornada comenzará con Buccaneers vs Cowboys y terminará con Bills vs Rams, por lo que los aficionados tendrán actividad de la NFL durante cinco días consecutivos.

La Semana 5 de la NFL 2026 quedó así lista para arrancar este jueves 8 de octubre, con Dallas recibiendo a Tampa Bay y una cartelera que continuará el domingo en Londres y distintas ciudades de Estados Unidos hasta llegar al Monday Night Football del lunes 12.