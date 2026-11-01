Automovilista se vuela el alto y arrolla a una motociclista que termina malherida en Playa del Carmen

Una motociclista sufrió una grave lesión en una pierna luego de ser impactada por un automóvil cuya conductora presuntamente no respetó el alto en el cruce de la calle Cigüeñas con avenida Periférico, en el fraccionamiento Villas del Sol de Playa del Carmen.

De acuerdo con los primeros datos, la mujer circulaba en su motocicleta sobre la calle Cigüeñas, donde tenía preferencia de paso, cuando al llegar a un cruce una automovilista se atravesó en su camino, y provocó la colisión.

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La mujer motociclista terminó con una fractura expuesta en una de sus piernas, por lo que requirió atención médica de emergencia y traslado hospitalario.

Tras el accidente, las partes involucradas no llegaron a un acuerdo, por lo que el caso quedó sujeto a los procedimientos correspondientes para deslindar responsabilidades.