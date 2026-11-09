Síguenos

Última hora

Campeche

De la cocina a la pantalla grande: doña Petrona llevará los sabores de Campeche al cine

Deportes

Selección de Fútbol de Canadá llega al Caribe Mexicano para iniciar su preparación rumbo al partido contra Guatemala

El equipo canadiense eligió el Caribe Mexicano para reunirse y comenzar sus entrenamientos antes de disputar dos encuentros contra Guatemala.

Por Redacción Por Esto!

9 de nov de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Canadá enfrentará a Guatemala el 13 y 16 de noviembre, en una serie de partidos correspondiente a los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf
Canadá enfrentará a Guatemala el 13 y 16 de noviembre, en una serie de partidos correspondiente a los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf / Redes sociales

La Selección de Futbol de Canadá ya se encuentra en el Caribe Mexicano, donde eligió a Quintana Roo para reunirse y comenzar sus entrenamientos de cara a sus próximos partidos contra Guatemala.

El equipo canadiense retomó sus actividades en territorio quintanarroense, donde realizará su preparación antes de enfrentarse al conjunto guatemalteco en dos encuentros programados para noviembre.

Julián Quiñones es uno de los seleccionados que ya están en la concentración.

Noticia Destacada

Llega la Selección Mexicana con el mayor sigilo a la Riviera Maya para su concentración de cara a Nations League

La concentración del equipo canadiense en Quintana Roo forma parte de su preparación para los encuentros de noviembre, en los que buscará avanzar a la siguiente ronda.

Durante su estancia, los jugadores retomarán los entrenamientos antes de viajar a Guatemala para disputar el primer partido.

Te puede interesar