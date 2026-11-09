Selección de Fútbol de Canadá llega al Caribe Mexicano para iniciar su preparación rumbo al partido contra Guatemala

La Selección de Futbol de Canadá ya se encuentra en el Caribe Mexicano, donde eligió a Quintana Roo para reunirse y comenzar sus entrenamientos de cara a sus próximos partidos contra Guatemala.

El equipo canadiense retomó sus actividades en territorio quintanarroense, donde realizará su preparación antes de enfrentarse al conjunto guatemalteco en dos encuentros programados para noviembre.

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La concentración del equipo canadiense en Quintana Roo forma parte de su preparación para los encuentros de noviembre, en los que buscará avanzar a la siguiente ronda.

Durante su estancia, los jugadores retomarán los entrenamientos antes de viajar a Guatemala para disputar el primer partido.