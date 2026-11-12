Viajan la Selección Mexicana y la de Canadá a su cita con el destino en la Liga de Campeones de la CONCACAF

Las selecciones de México y de Canadá partieron del Aeropuerto Internacional de Cancún hacia su cita con el destino, a disputar sus respectivos juegos de los Cuartos de Final de la Liga de Campeones de la CONCACAF.

La Selección Mexicana fue la primera en salir hacia Jamaica este jueves 12 de noviembre del presente año, en un vuelo charter de las instalaciones privadas del Aeropuerto Internacional de Cancún a las 18:30 horas con destino a Kingston, Jamaica.

Mientras que la hora estimada para llegar a tierras jamaicanas será, alrededor de las 23:30 horas para concentrarse de cara al encuentro del sábado.

A su vez la selección de Canadá salió inmediatamente después que la selección nacional, hacia Guatemala para enfrentarse con el selectivo del país mencionado.

Cabe descartar, que la selección mexicana se trasladó de las instalaciones del Mayacoba en autobuses de la empresa patrocinadora ADO. El equipo nacional cerró su preparación en el Mayakoba Training Camp con trabajo especial antes de viajar desde Cancún en un vuelo charter a Kingston, la capital de Jamaica.

En estos días de trabajo en el Caribe mexicano, el entrenador Márquez evaluó las mejores opciones para saltar a la cancha del Estadio Nacional en Kingston el próximo sábado 14 de noviembre a las 19:00 horas. El esquema ensayado por el estratega destaca por su clara vocación ofensiva para buscar goles como visitantes.

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En el arco, Raúl Rangel tomó la ventaja para iniciar, resguardado en la defensa central por Johan Vásquez, un elemento de jerarquía, mientras que, para el medio campo, Erik Lira se perfila como el encargado de la recuperación de balón y el equilibrio.

En el ataque, el tridente conformado por Santiago Giménez, Roberto Alvarado y Julián Quiñones luce como la opción principal para generar peligro.

Existen posiciones que todavía están en evaluación durante las prácticas en las playas de Cancún. Israel Reyes y Jesús Gallardo compiten por ocupar los laterales, mientras César Montes podría acompañar a Vásquez en la defensa central para dar mayor solidez.

Luis Romo y Gilberto Mora son opciones fuertes para complementar la zona de volantes en este primer choque. Sin embargo, elementos como Rodrigo Huescas, Mateo Chávez, Álvaro Fidalgo y Armando "Hormiga" González mantienen posibilidades de arrancar el encuentro.

Este será el quinto partido del "Káiser" como director técnico y su primer gran reto en una competencia oficial de la zona. Hasta el momento, el estratega registra dos empates y dos derrotas en sus duelos previos al frente del combinado azteca.

Finalmente, que los resultados de esta serie de Cuartos de Final son determinantes para clasificar a la Copa Oro 2027 y avanzar al Final Four; mientras que el partido de Vuelta se disputará el martes 17 de noviembre a las 20:30 horas en Monterrey.