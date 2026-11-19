El presidente estadounidense Donald Trump anunció este jueves que concedió un indulto póstumo a Pete Rose, el controvertido líder histórico de hits de las Grandes Ligas de beisbol, quien fue condenado por evasión fiscal en 1990.

Rose, fallecido en 2024 a los 83 años, fue campeón de la Serie Mundial en tres ocasiones y estableció los récords de las Grandes Ligas de más hits en su carrera, con 4,256, y más partidos disputados, con 3,562.

En 1989, Rose fue expulsado de por vida del beisbol después de que una investigación determinara que había apostado en partidos de ese deporte.

Un año después, el expelotero fue condenado por dos cargos relacionados con la presentación de declaraciones de impuestos falsas, pues no declaró los ingresos que obtuvo por la venta de recuerdos deportivos y autógrafos. Salió de prisión en 1991.

"Acabo de conceder un indulto completo y absoluto al fallecido y gran Pete Rose, una verdadera SUPERestrella y LEYENDA del béisbol", escribió Trump en sus redes sociales.

Este es el más reciente caso en el que el presidente estadounidense ha utilizado su poder para indultar a personas condenadas por delitos.

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El mandatario destacó otros registros y distinciones de Rose: 1,314 carreras impulsadas, 160 jonrones, un promedio de bateo de .303 y 17 participaciones en el Juego de las Estrellas, entre otros.

Trump cuestionó que Rose no esté en el Salón de la Fama del Beisbol, una exclusión derivada de su expulsión de las Grandes Ligas.

"Fue tratado terriblemente por la MLB al no permitirle entrar en el Salón de la Fama del Béisbol. ¡Supongo que es por política!", escribió.

El comité de veteranos puede evaluar que sea incluido en la categoría de Beisbol Clásico, reservada para peloteros que destacaron antes de la década de 1980.

Ese comité tiene previsto volver a examinar a los candidatos en diciembre de 2027.