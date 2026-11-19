Una mujer identificada como Ana Gabriela M.M. fue vinculada a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de violencia familiar agravada, luego de que la Fiscalía General del Estado de Yucatán presentara pruebas relacionadas con supuestas agresiones contra sus dos hijos en un domicilio del fraccionamiento Real de Montejo.

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De acuerdo con la investigación, los hechos habrían ocurrido entre 2023 y 2025, periodo en el que la mujer presuntamente ejerció violencia psicológica y patrimonial contra ambos menores, uno de ellos hijo de su matrimonio anterior y una niña nacida de una relación previa. También se señala que consumía bebidas alcohólicas frente a los menores e incluso habría protagonizado un accidente automovilístico mientras se encontraba bajo los efectos del alcohol.

La Fiscalía también expuso que la mujer recibía una pensión alimenticia provisional de 20 mil pesos mensuales para uno de los menores; sin embargo, presuntamente dejó de cubrir las colegiaturas, situación que habría ocasionado que el niño fuera suspendido de la escuela.

Durante la audiencia realizada en el Juzgado Segundo de Control de Mérida, dentro de la causa penal 548/2026, la jueza determinó que la acusada continúe bajo vigilancia con brazalete electrónico y sea separada del domicilio donde viven los menores. Además, deberá presentarse periódicamente ante las autoridades, no podrá salir de Yucatán ni acercarse a las presuntas víctimas.

La autoridad judicial estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que la Fiscalía continuará reuniendo elementos para esclarecer los hechos.