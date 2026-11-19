Un total de 28 disciplinas deportivas tendrán una vía de clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 a través de los Juegos Panamericanos de Lima 2027, informó este jueves Panam Sports.

Entre el 23 de julio y el 8 de agosto de 2027, la capital de Perú albergará las justas continentales en su vigésima edición.

Según el sistema de clasificación, 19 disciplinas otorgarán boletos directos a las olimpiadas, "mientras que las otras nueve sumarán puntos o marcas mínimas que ayudarán a los atletas a conseguir su clasificación", señaló en un comunicado la entidad que agrupa los Comités Olímpicos de los países de América.

Las clasificaciones directas se disputarán en clavados y polo acuático, balonmano, escalada, ecuestre, gimnasia en trampolín, hockey, pentatlón moderno, triatlón, tiro, squash, tiro con arco, tenis, tenis de mesa, remo coastal, surf y vela.

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En la clasificación por puntos o por rango están la natación, atletismo, badminton, ciclismo y taekwondo.

Lima albergará a 7,000 deportistas de 41 países, quienes competirán en 38 deportes y 59 disciplinas.

La ciudad se convertirá en la tercera en repetir como sede de los Juegos Panamericanos, después de Ciudad de México (1955 y 1975) y la canadiense Winnipeg (1967 y 1999).

La metrópolis peruana de 10 millones de habitantes, que organizó el evento en 2019, fue elegida en 2024 luego de que la colombiana Barranquilla perdiera la sede por incumplimientos contractuales.