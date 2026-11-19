El creador de contenido y empresario regiomontano Poncho de Nigris anunció de manera oficial el enfrentamiento de boxeo entre los conductores y figuras de la televisión de Monterrey, Óscar Burgos y Ernesto Chavana, como parte de la cartelera de la segunda edición del espectáculo ‘Ring Royale’.

Fue por medio de un video compartido por la cuenta oficial del evento en TikTok en donde se reveló que ambas figuras del entretenimiento tendrán un enfrentamiento en la segunda edición del evento de boxeo organizado por el regiomontano; generando emoción entre los fanáticos.

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¿Qué se sabe del combate entre Óscar Burgos y Ernesto Chavana?

De acuerdo con los detalles dados a conocer este jueves, ambos comunicadores acordaron subir al cuadrilátero para disputar un combate pactado a tres asaltos. Como parte central del acuerdo entre los involucrados, se estableció el compromiso público de que quien resulte perdedor en el encuentro deberá raparse en vivo al finalizar la pelea.

La confirmación de este combate fue hecha por medio de la página oficial de TikTok del evento, en donde se ve a Óscar Burgos caminando como un gladiador entre varias personas para al final posarse frente a Ernesto Chavana que parece un emperador romano.

La función de ‘Ring Royale 2’ está programada para celebrarse el próximo domingo 14 de marzo de 2027. La sede será la Arena Monterrey, en el estado de Nuevo León. El duelo entre Burgos, conocido también por su personaje del "Perro Guarumo", y Chavana representa uno de los choques mediáticos más destacados dentro del evento.

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