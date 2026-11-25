A través de un comunicado de prensa, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó formalmente al Gobierno de España la extradición de Inés Gómez Mont , luego de que la exconductora arribara a Madrid tras ser deportada de Estados Unidos.

Tras su detención migratoria en Florida, Gómez Mont solicitó su deportación voluntaria a España (donde tiene nacionalidad) y viajó a Madrid sin ser arrestada al llegar, debido a que la Interpol retiró la ficha roja en su contra.

La solicitud de la FGR se basa en órdenes de aprehensión vigentes por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

El gobierno mexicano confirmó el proceso de extradición y solicitó aclaraciones a Estados Unidos sobre el motivo de su deportación a territorio español en lugar de hacerlo directamente a México.