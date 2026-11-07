Asesinan a Enrique Quiñones, exjugador de Tomateros de Culiacán, durante ataque armado en Mazatlán

El exbeisbolista Enrique Quiñones, quien formó parte de los Tomateros de Culiacán, fue asesinado a balazos la mañana de este sábado 7 de noviembre de 2026, en la sindicatura de Villa Unión, al sur de Mazatlán, Sinaloa.

De acuerdo con los primeros reportes, el exjugador de 57 años se encontraba sobre el bulevar Niños Héroes, cerca de un establecimiento comercial, cuando fue atacado por sujetos armados.

La víctima quedó tendida sobre la banqueta, junto a un automóvil Nissan Versa blanco que presuntamente utilizaba para trabajar como conductor de una plataforma digital de transporte.

¿Cómo ocurrió el asesinato de Enrique Quiñones en Mazatlán?

El ataque fue reportado alrededor de las 8:30 horas de este sábado, entre las calles Francisco I. Madero y Jesús Carranza, en Villa Unión.

Según versiones preliminares, los agresores llegaron a bordo de un vehículo, dispararon contra el exdeportista y posteriormente huyeron del lugar.

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Elementos de emergencia acudieron para brindarle atención médica; sin embargo, confirmaron que Enrique Quiñones ya no contaba con signos vitales.

Policías municipales y fuerzas federales resguardaron la zona, mientras personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa inició las diligencias correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han establecido públicamente el móvil del homicidio.

¿Quién era Enrique Quiñones, exjugador de Tomateros de Culiacán?

Enrique Quiñones fue lanzador profesional y participó durante varias temporadas en el beisbol mexicano.

Durante su trayectoria con Tomateros de Culiacán, lanzó el primer juego sin hit ni carrera en la historia del equipo, el 21 de noviembre de 2000, frente a los Águilas de Mexicali.

IDENTIFICAN A ENRIQUE QUIÑONES, EXLANZADOR DE TOMATEROS, COMO LA VÍCTIMA DEL ATAQUE EN VILLA UNIÓN El hombre que murió la mañana de este sábado en Villa Unión, Mazatlán, fue identificado como Enrique Quiñones, exbeisbolista profesional de 57 años. El lanzador mazatleco consiguió el primer juego sin hit ni carrera en la historia de los Tomateros de Culiacán el 21 de noviembre de 2000, en una victoria de 1-0 ante los Águilas de Mexicali. https://t.co/mdOX9viAtJ #EntreVeredas #Mazatlán #VillaUnión #Sinaloa #Tomateros #Beisbol — Entre Veredas Sinaloa (@entreveredas) November 7, 2026

También participó en la Liga Mexicana de Beisbol y posteriormente trabajó como entrenador de pitcheo, incluido su regreso al cuerpo técnico de Tomateros durante la temporada 2014-2015.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para identificar a los responsables del ataque ocurrido en Villa Unión.

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