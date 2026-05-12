Inicia la competencia de remo de la Olimpiada Nacional 2026 en Progreso

Las emociones de la disciplina de remo de la Olimpiada Nacional 2026 comenzaron este martes en la Pista Internacional de remo y canotaje de Progreso.

Un total de 257 remeros, 137 de la rama varonil y 120 de la femenil, procedentes de 11 Estados del país además de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Instituto Politécnico Nacional (IPN) competirán hasta el 15 de mayo por proclamarse campeón nacional.

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Nuestro Estado tuvo un arranque complicado en esta disciplina, Yucatán participa con 16 deportistas, siete hombres y nueve mujeres, quienes en el primer día no pudieron acercarse al podiúm.

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El remo es un deporte que consiste en mover una embarcación en el agua mediante la fuerza muscular, los atletas se sientan de espaldas a la dirección del avance y utilizan remos como palancas; existen botes de una, dos, cuatro y ocho personas, con o sin timonel.