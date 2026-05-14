Kevin Mier recibe críticas y afición de Cruz Azul pide regreso de Andrés Gudiño

Kevin Mier pasó de ser figura a convertirse en el principal señalado por la afición de Cruz Azul luego de los errores cometidos en el empate 2-2 frente a Chivas en la ida de las semifinales del Clausura 2026. Las fallas del arquero colombiano provocaron una ola de críticas en redes sociales y reabrieron el debate sobre la titularidad en la portería celeste.

Durante el encuentro disputado en el Estadio Banorte, el guardameta cementero quedó comprometido en las dos anotaciones del Guadalajara. La primera llegó tras un rebote que dejó dentro del área después de un disparo de Ricardo Marín, situación que aprovechó Santiago Sandoval para abrir el marcador.

Más adelante, en el segundo tanto rojiblanco, nuevamente aparecieron cuestionamientos hacia Mier luego del cabezazo de Ángel Sepúlveda, ya que algunos aficionados consideraron que pudo reaccionar mejor en la jugada.

Las equivocaciones del colombiano generaron una fuerte reacción entre seguidores de La Máquina, quienes rápidamente comenzaron a pedir el regreso de Andrés Gudiño como portero titular. En plataformas como X y Facebook, varios usuarios recordaron las actuaciones del arquero mexicano durante la ausencia de Mier y destacaron la seguridad que mostró bajo los tres postes.

El debate sobre la portería de Cruz Azul no es nuevo. Desde torneos anteriores existían opiniones divididas entre quienes respaldan la experiencia y calidad de Kevin Mier y quienes consideran que Gudiño merece una nueva oportunidad por su rendimiento reciente.

A pesar de las críticas, el arquero colombiano sigue siendo considerado uno de los mejores guardametas de la Liga MX. Sin embargo, su actuación frente a Chivas volvió a poner en duda su momento futbolístico justo antes del partido de vuelta de las semifinales.

Ahora, Cruz Azul deberá buscar la victoria en el Estadio Jalisco si quiere avanzar a la Gran Final, mientras la presión sobre Kevin Mier aumenta de cara al duelo decisivo.