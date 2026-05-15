Aficionado de Pumas en traje y corbata roba cámara durante semifinal ante Pachuca ¿quién era?

Durante la semifinal de ida del Clausura 2026, las cámaras enfocaron en repetidas ocasiones a un seguidor de Pumas que asistió al Estadio Hidalgo vestido con traje y corbata, detalle que rápidamente llamó la atención de los aficionados y usuarios en redes sociales.

La imagen del hombre, quien observaba atentamente el encuentro acompañado por una mujer con los colores auriazules, comenzó a viralizarse debido a su peculiar atuendo en pleno ambiente futbolero. Muchos internautas incluso bromearon con que había llegado directo del trabajo para no perderse el partido.

Además de su vestimenta formal, el aficionado también destacó por la intensidad con la que vivía el encuentro. En varios momentos de la transmisión se le observó conversando sobre las jugadas y haciendo señas como si indicara movimientos tácticos al técnico Efraín Juárez.

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El seguidor universitario disfrutó del encuentro con una cerveza en mano mientras seguía cada jugada desde las tribunas, situación que provocó que las cámaras de Fox Sports lo buscaran constantemente durante el compromiso.

Tras hacerse viral, varios usuarios especularon sobre si se trataba de algún personaje público o exjugador relacionado con Pumas; sin embargo, únicamente sería un aficionado más que acudió a apoyar al conjunto auriazul en la semifinal disputada en la Bella Airosa.

En lo deportivo, Pachuca tomó ventaja mínima en la serie luego de imponerse 1-0 a los universitarios en el duelo de ida, dejando todo abierto para la vuelta en el Estadio Olímpico Universitario.

El encuentro definitivo se disputará el próximo domingo 17 de mayo a las 19:00 horas, con transmisión por Azteca 7, Canal 5, TUDN y ViX Premium.