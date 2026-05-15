Copa Cheetah Team 2026: fechas, horarios y sedes del evento de atletismo en Mérida

Promover el atletismo entre los más pequeños, así como desarrollar nuevos talentos es parte de los objetivos de la tercera edición de la Copa Cheetah Team que se realizará del 22 al 24 de mayo en el Estadio “Gral. Salvador Alvarado”.

Este evento reunirá a 49 clubes, más de 500 atletas, procedentes de todo el sureste mexicano en edades desde los cinco años, lo que le convierte en la única competencia con categorías tan pequeñas.

“Hablar de este equipo es hablar de mi vida, entre a los seis años, ahora a los 14, con ocho años portando estos colores les puedo decir que es más que un club, es mi familia, sé el esfuerzo con que se realiza esta competencia y estamos felices de poder compartirlo con muchos atletas”, señaló Natalia González, una de la atletas más destacadas del Club Cheetah.

Las actividades comenzarán el viernes 22 a las 15:30 horas, la segunda jornada será el sábado 23 a las 16:00 y cerrarán el domingo 24 a partir de las 7:30 horas. Todos los participantes tendrán derecho a la playera conmemorativa y como parte del evento se tendrán cinco pantallas de circuito cerrado para no perderse ninguna competencia