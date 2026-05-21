Destaca Secretario de Seguridad Nacional de USA colaboración con México y reunión con Sheinbaum

A través de una publicación en sus redes sociales, el Secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Mark Wayne Mullin, destacó la reunión que tuvo con la Presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.

El funcionario de la administración de Donald Trump viajó al país para conversar con la jefa del Ejecutivo Federal sobre distintos temas de colaboración conjunta, como son seguridad, migración y combate contra el narcotráfico.

“Ha sido un placer reunirme hoy con @Claudiashein y @USAmbMex. Hemos hablado de las principales prioridades de Estados Unidos”, afirmó el Secretario de Seguridad en su texto publicado en X.

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Entre las prioridades que mencionó Wayme Mullin, se encuentran:

-Reforzar los esfuerzos de México contra los narcoterroristas

-Mantener los avances en la lucha contra el tráfico de personas y las drogas ilegales

-Reforzar los compromisos operativos para la seguridad de nuestra frontera común y prevenir la migración ilegal

“Bajo el mandato de @potus hemos logrado una seguridad fronteriza histórica para Estados Unidos. Las alianzas sólidas y la coordinación continua son fundamentales para que Estados Unidos vuelva a ser seguro”, concluyó el funcionario.