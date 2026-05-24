Arsenal rompe la sequía y conquista la Premier League tras 22 años

El esperado regreso del Arsenal a la cima del futbol inglés finalmente se hizo realidad. Después de más de dos décadas de espera, el conjunto dirigido por Mikel Arteta conquistó la Premier League tras imponerse 2-1 al Crystal Palace en la última jornada del campeonato.

La escuadra londinense llegó al partido con el título prácticamente asegurado luego del empate del Manchester City ante Bournemouth días atrás. Por ello, Arteta decidió darle descanso a varios de sus titulares y utilizó una alineación alterna pensando en la próxima Final de la Champions League frente al PSG en Budapest.

El encuentro tuvo un ritmo tranquilo durante gran parte del primer tiempo, ya que ambos equipos reservaron energía para sus compromisos europeos. Incluso el Crystal Palace también se prepara para disputar la Final de la Conference League ante el Rayo Vallecano.

A pesar de las rotaciones, el Arsenal logró tomar ventaja antes del descanso gracias a una brillante definición de Gabriel Jesus al minuto 42. El delantero brasileño aprovechó un pase filtrado dentro del área y definió al primer poste para desatar el festejo de los aficionados Gunners.

Ya en la segunda mitad, los dirigidos por Mikel Arteta aumentaron la diferencia rápidamente. Tras un tiro de esquina cobrado por Kai Havertz, apareció Noni Madueke dentro del área para conectar el balón de primera intención y marcar el 2-0 al minuto 48.

Con la ventaja en el marcador, el Arsenal manejó el cierre del encuentro sin mayores complicaciones y aseguró los tres puntos que lo dejaron con 85 unidades, suficientes para superar al Manchester City y confirmar oficialmente el campeonato.

El título representa el fin de una larga sequía para los Gunners, que no levantaban el trofeo de la Premier League desde hace 22 años. Ahora, el equipo de Arteta buscará cerrar una temporada inolvidable cuando dispute la Final de la Champions League ante el PSG.