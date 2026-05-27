Padres de familia de Campeche rechazan adelantar el horario escolar; amenazan con protestas y movilizaciones

Madres de familia rechazaron la propuesta de la Secretaría de Educación (Seduc) de homologar con Yucatán y Quintana Roo el horario de clases en las escuelas primarias de Campeche a partir del Ciclo Escolar 2026-2027, medida que implicaría que las y los alumnos ingresen a las 07:00 de la mañana y concluyan actividades al mediodía. Consideraron que el argumento de evitar la exposición al sol y las altas temperaturas no justifica los trastornos que ocasionaría en la dinámica familiar, laboral y escolar, por lo que no descartaron protestas si se aprueba.

Entre los principales motivos de oposición señalaron las deficiencias del sistema de transporte público Ko’ox y los largos tiempos de traslado, la saturación de algunas escuelas y las complicaciones que enfrentan los padres para conciliar los horarios de trabajo con las actividades académicas de sus hijos.

Noticia Destacada Proponen replicar en primarias de Campeche el horario escolar de Yucatán

Advirtieron que adelantar una hora el ingreso a clases obligaría a miles de familias a iniciar sus jornadas desde la madrugada, sin que exista una mejora real en las condiciones educativas o de movilidad.

Melissa Rosado cuestionó que la medida responda verdaderamente a la problemática del calor y aseguró que actualmente muchos alumnos llegan con dificultades al horario de las 08:00 de la mañana. “Si de por sí hay padres que llegan tarde y piden que les abran la reja, imagínense a las siete. Sería un descontrol total”, dijo. Incluso, añadió que madres y padres permanecen varias horas cerca de los planteles porque el transporte público no les permite regresar a sus hogares y volver a tiempo para recoger a sus hijos.

Por su parte, Cecilia Rosado explicó que vive en el fraccionamiento Álamos y debe salir con mucho tiempo de anticipación para llegar puntualmente a la escuela. Con el nuevo horario, reprochó que tendría que levantarse de madrugada para trasladarse. Además, acusó que el Ko’ox incrementó los tiempos de recorrido. “Antes tardábamos una hora; ahora una hora y media porque el camión tarda muchísimo”, comentó.

Auria Rosado coincidió en que la propuesta es innecesaria y que las autoridades deberían enfocarse en resolver la falta de espacios en escuelas de colonias y comunidades. También lamentó que familias de Exhacienda Kalá, Colonial y Ramón Espínola deben trasladarse largas distancias debido a la saturación de los planteles cercanos. “Ya nos levantamos muy temprano para alcanzar transporte; hacerlo una hora antes sería todavía más complicado”, afirmó.

Aunque Estefanía Cruz opinó que la modificación podría ser benéfica por la problemática del calor, reconoció que las condiciones del transporte hacen inviable la propuesta, ya que las frecuencias de paso de los autobuses son insuficientes y muchos padres trabajan en horarios rígidos. “Tendrían que salir antes del trabajo para recoger a sus hijos y eso afectaría sus empleos”, indicó y advirtió que las familias con hijos en distintos niveles educativos sufrirían mayores dificultades para llevarlos a sus respectivos centros escolares.

Rosario Quintana, abuela de un estudiante, expuso que los menores ya se levantan desde muy temprano para asistir a clases, y adelantar el horario podría afectar sus rutinas diarias, por lo que no representa una solución.

En el mismo sentido, Perla Loeza sostuvo que la propuesta generaría caos en los hogares donde hay hijos inscritos en diferentes niveles educativos. Explicó que tendría que reorganizar completamente sus horarios para llevar a un estudiante de secundaria y otro de primaria. “No veo ningún beneficio. Entre los camiones, los traslados y los distintos horarios, todo se complicaría más”, agregó.