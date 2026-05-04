FMF confirma que no hubo alineación indebida de América, solo recibirá multa; el partido de vuelta de cuartos de final, se juega

La Federación Mexicana de Futbol, a través de la Comisión Disciplinaria, confirmó que América no cometió alineación indebida en el partido de Ida de los Cuartos de Final frente a Pumas, por lo que el juego de vuelta se disputará en el Olímpico Universitario.

La posibilidad de que los felinos de la UNAM accedieran a semifinales sin jugar en la cancha y por medio de una resolución administrativa tomó fuerza durante el día, pero la FMF terminó con especulaciones y el ganador de la serie se definirá tras 90 minutos en el terreno de juego.

Fue con un comunicado que la Comisión Disciplinaria informó que habrá una sanción para el América, provocada por una irregularidad que se detectó durante el partido de ida frente a Pumas en el Estadio Banorte.

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Luego de analizar el informe arbitral y la ampliación, se confirmó una omisión en el proceso de sustituciones al minuto 62, lo que generó controversia sobre una posible alineación indebida, la cual ya fue descartada conforme al reglamento vigente.

La Comisión de Árbitros identificó que durante el minuto 62 se permitió el ingreso del jugador número 22: Thiago Espinosa en sustitución del jugador número 32: Miguel Vázquez, al mismo tiempo que se evaluaba un posible protocolo de conmoción, detalló la Disciplinaria.

Tras la intervención del cuerpo técnico del América, se hizo un ajuste en el cambio que se anunció de inicio, y se autorizó el ingreso de Espinosa en lugar del jugador número 4: Sebastián Cáceres, algo que dejó en evidencia una falta en el procedimiento arbitral.

Comunicado de la Comisión Disciplinaria 📄: pic.twitter.com/4Yxgp3ydfY — Federación Mexicana de Futbol (@FMF) May 5, 2026

Sin embargo, la Federación aclaró que esta omisión no queda dentro de los supuestos de alineación indebida establecidos en el Reglamento de Competencia ni en el Reglamento de Sanciones, pues no se presentó participación de jugadores no registrados, sancionados o suplantación de identidad.

La Comisión Disciplinaria determinó que sí existió una falta relacionada con el incumplimiento en el número de oportunidades de sustitución, esto está contemplado en el Artículo 51 del Reglamento de Sanciones, por lo que impuso una multa al equipo de Coapa que no afecta que se realice el compromiso de vuelta en CU.