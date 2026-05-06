¡Final Mexicana en Concachampions! Toluca elimina al LAFC y jugará por la gloria continental contra Tigres

El Toluca se convirtió en el segundo finalista de la Liga de Campeones de la Concacaf este miércoles, al golear en el Infierno mexiquense por 4-0 a Los Ángeles FC en la vuelta de las semifinales del torneo continental.

En el estadio Nemesio Diez, en Toluca, el brasileño Helinho (49' de penal, Everardo López (58'), y el portugués Paulinho con un doblete (90'+2 y al 90'+4), anotaron los goles para que los Diablos Rojos ganaran el partido y la eliminatoria con un global de 5-2.

Tal como lo anticipó su entrenador, Marc dos Santos, el equipo angelino se presentó al partido dispuesto a sufrir.

Renunció a la pelota y confió su destino en el portero francés Hugo Lloris, quien en el primer tiempo lució con un par de atajadas. Además, Lloris tuvo la fortuna de su lado: dos disparos se estrellaron en los postes.

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Las ilusiones del LAFC se esfumaron apenas arrancó el segundo tiempo, cuando el defensa Ryan Hollingshead, recién ingresado, cometió un penal sobre Helinho que el mismo brasileño convirtió en el 1-0.

Everardo López consiguió el 2-0 con un disparo desde fuera del área. Paulinho redondeó la goleada con su doblete y se confirmó como máximo anotador de esta Concachampions, con ocho goles.

En la final del torneo, que se disputará el 30 de mayo, el Toluca recibirá en el Nemesio Díez a los Tigres de la UANL, que el martes eliminaron al Nashville SC con marcador global de 2-0.

Los dirigidos por el "Turco" Mohamed, actuales bicampeones de la Liga MX, buscarán levantar la Concachampions por tercera vez en toda su historia. Los Choriceros fueron monarcas del certamen en 1968 y 2003, por lo que buscan romper una sequía de más de dos décadas.

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Por su parte, los Tigres universitarios buscan conquistar el segundo título en este torneo, ya que solo han podido ganarlo en una ocasión en 2020 aunque suma tres finales perdidas.

La "Final Mexicana" en Concacaf será un encuentro muy atractivo, ya que los dos equipos cuentan con ataques explosivos, saben defender y tienen seguridad con sus arqueros; los Diablos tendrán la ventaja de jugar en su cancha y ante su afición, una de las más apasionadas de todo el país y que presionan a los rivales de una manera "infernal".

Con información de AFP