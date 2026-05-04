“Sin palabras para expresar la tristeza de quedar fuera de la Liguilla”, Miguel Ángel Bravo

Después de que el Cancún FC fuera eliminado por la Jiaba Brava en las semifinales, tras empatar 1-1 en el juego de vuelta y perder 2-1 en el cotejo de ida (global 3-2); el técnico declaró que sus jugadores y cuerpo técnico mantenían sensaciones que no sabía cómo expresarlas.

“Nos quedamos con esta tristeza, queríamos regalarle a la afición un título y estuvimos ahí cerca, pero ahora no encuentro las palabras para expresar lo que sentimos”, dijo en entrevista el estratega de las Iguanas cancunenses, con la tristeza en el rostro después de quedarse en el camino rumbo al campeonato de la Liga Expansión MX.

Sobre la afición, el estratega comentó que le han quedado a deber, debido a que anhelaban darle un campeonato.

“Estamos construyendo una afición que nos respalda, nos apoya, creo que el equipo se ha entregado al 100 por ciento y hemos hecho un gran año, pero lamentablemente por pequeñas cosas que nos han afectado no les hemos podido dar un campeonato”, expresó el timonel de los “reptiles”.

Explicó que, si bien en esta temporada vinieron de menos a más al conjuntar un buen equipo, pero reconoció que les falta para tener un buen conjunto en todas sus líneas a jugadores altos.

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“Nos hace falta jugadores de altura, para las pelotas paradas, creo que esto nos afectó en jugadas de tiros de esquina, tal vez no hablaríamos de estos detalles si hubiéramos ganado, pero también necesitamos a más jugadores de altura”, urgió.

Bravo recordó la buena temporada que realizaron al concluir el torneo con más de 50 puntos; además que fueron la mejor defensa y delantera y el campeón goleador del torneo es del club cancunense.

“Nosotros hicimos una buena temporada, pero lamentablemente ellos avanzaron y nosotros no”, admitió.

Finalmente, el estratega adelantó que tendrá una reunión con la directiva del club, antes de que el conjunto rompa filas, después de reconocer que tiene un contrato por un año más.

“Tenemos que hablar con la directiva, para darles más oportunidad a los jóvenes, yo tengo un año más de contrato y estoy contento en el club y creo que se ha hecho un buen proceso”, concluyó.