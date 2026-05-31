Profeco lanza alerta por fraudes rumbo al Mundial 2026: así puedes evitar estafas con boletos y viajes

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en coordinación con Amazon, Meta y la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), presentó la campaña “¡Que no te metan gol!”, una estrategia enfocada en prevenir fraudes digitales relacionados con el Mundial de Futbol 2026.

La iniciativa busca alertar a consumidores sobre posibles estafas vinculadas con la venta de boletos, reservaciones de hospedaje, paquetes turísticos y otros servicios que incrementarán su demanda ante la llegada de millones de visitantes nacionales e internacionales durante el torneo.

De acuerdo con las instituciones participantes, el objetivo es ofrecer herramientas e información para que las personas puedan identificar operaciones sospechosas y evitar pérdidas económicas derivadas de engaños en plataformas digitales y redes sociales.

Recomiendan desconfiar de ofertas demasiado baratas

Como parte de la campaña, las autoridades y empresas tecnológicas difundieron una serie de recomendaciones para realizar compras seguras durante la temporada mundialista.

Entre las principales medidas se encuentra evitar depósitos o transferencias a desconocidos, verificar que los sitios de venta sean oficiales y desconfiar de promociones con precios considerablemente bajos respecto al mercado.

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La Profeco recordó que la venta autorizada de boletos para los partidos del Mundial únicamente se realizará mediante los canales oficiales definidos por los organizadores del torneo, por lo que adquirir entradas en sitios no verificados podría representar riesgos para los consumidores.

Además, se recomendó activar alertas bancarias y revisar constantemente movimientos financieros para detectar operaciones inusuales.

Agencias de viaje deberán cumplir condiciones ofrecidas

En relación con los servicios turísticos, la Profeco subrayó que las agencias de viajes están obligadas a respetar los precios y condiciones anunciadas a los clientes.

La dependencia federal pidió a los consumidores corroborar que las empresas se encuentren registradas en el Registro Nacional de Turismo, con el propósito de verificar que operan conforme a la normatividad vigente y cuentan con mecanismos de atención para aclaraciones o reclamaciones.

El presidente de Concanaco Servytur, Octavio de la Torre de Stéffano, señaló que combatir los fraudes digitales también contribuye a proteger la economía formal y garantizar que la derrama económica beneficie a comercios, hoteles y prestadores de servicios establecidos.

Amazon y Meta reforzarán monitoreo digital

Amazon México destacó que la seguridad de los usuarios será prioritaria durante la alta demanda comercial relacionada con el Mundial 2026.

Por su parte, Meta informó que fortalecerá las acciones de monitoreo y eliminación de cuentas o publicaciones que incumplan las políticas de la plataforma o intenten cometer fraudes.

La compañía explicó que el incremento esperado de visitantes y actividad digital durante junio y julio elevará la circulación de ofertas relacionadas con boletos, hospedajes y paquetes turísticos, por lo que llamó a los usuarios a mantenerse atentos y utilizar únicamente canales confiables.

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Profeco habilita micrositio de orientación

Como parte de esta estrategia preventiva, la Profeco también puso en marcha un micrositio especializado con información para detectar fraudes, recomendaciones de compra segura y mecanismos de denuncia ante posibles irregularidades.

Las autoridades federales estiman que el Mundial 2026 generará una importante actividad económica y turística en México, por lo que buscan reforzar desde ahora las medidas de protección para consumidores y visitantes.

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