¿Por qué le dicen "Hormiga" a Armando González? El origen del sobrenombre del delantero mexicano

Mientras vive su primera experiencia en una Copa del Mundo, Armando González no solo llama la atención por su desempeño con la Selección Mexicana, sino también por el singular apodo que lo ha acompañado prácticamente toda su vida: la Hormiga.

El atacante de Chivas se ha consolidado como una de las jóvenes figuras del futbol mexicano tras destacar en los últimos torneos y ganarse un lugar en la lista mundialista de Javier Aguirre. Sin embargo, pocos conocen el origen de un sobrenombre que nació mucho antes de su carrera profesional.

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La historia se remonta a su infancia, cuando Armando González era apenas un niño. Durante una visita a un rancho, sus hermanos sufrieron varias picaduras tras pararse sobre un hormiguero, una situación que impactó profundamente al pequeño delantero y le generó un temor particular hacia esos insectos.

De acuerdo con el relato de su familia, el ahora jugador del Tri apenas comenzaba a hablar y pronunciaba la palabra "hormiga" de una forma peculiar. En lugar de decir el nombre correctamente, repetía constantemente "yiyigas" cada vez que veía uno de estos insectos o llegaba a un lugar desconocido.

Con el paso del tiempo, un amigo cercano de la familia comenzó a llamarlo "Hormigas" en tono de broma. El apodo se popularizó rápidamente entre sus seres queridos y terminó acompañándolo durante toda su niñez.

La identificación con el sobrenombre fue tan fuerte que Armando González comenzó a presentarse como la Hormiga incluso en la escuela. Según contó su padre, el delantero prefería que ese nombre apareciera en sus útiles, mochilas y pertenencias personales.

Con los años, el apodo dejó de ser una simple anécdota familiar para convertirse en parte de su identidad dentro y fuera de las canchas. Actualmente, aficionados, compañeros y entrenadores conocen al atacante simplemente como la Hormiga González, un sobrenombre que ya forma parte de la historia del futbol mexicano.

Ahora, en pleno Mundial 2026, la Hormiga busca escribir un nuevo capítulo en su carrera y aprovechar la oportunidad de representar a México en la máxima competencia del futbol internacional.