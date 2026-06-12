Playeras de la Selección Mexicana se agotan en Campeche

En diversas tiendas de la ciudad se registraron buenas ventas de hasta el 100 por ciento de las playeras alusivas a la Selección Mexicana y al Mundial de Futbol FIFA 2026.

Otros productos relacionados con el evento deportivo también han tenido buena demanda, aunque en menor medida que las camisetas que representan la identidad mexicana ante la efervescencia que genera la Copa Mundial.

Ayer por la mañana, durante un recorrido por diversos establecimientos ubicados en el centro de la ciudad, dependientes de tiendas de ropa de cadena nacional informaron que las playeras réplica de la Selección Mexicana, exhibidas desde el 8 de junio, se vendieron rápidamente.

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“Las playeras verdes, principalmente las tallas pequeñas para niños, fueron las primeras en venderse. Posteriormente se agotaron las tallas medianas y grandes para adultos, y aún nos quedan las playeras conocidas como ‘chikitubum’, que son para las damas”, señaló Gloria, empleada de una tienda ubicada frente al parque principal Héctor Pérez Martínez.

Explicó que los precios variaron entre 150 y 250 pesos por playera, dependiendo del tamaño y modelo.

En otra tienda del centro, las playeras de todas las tallas y modelos se agotaron por completo. Actualmente solo quedan sombreros con el nombre de México y los colores de la bandera nacional, con precios de 30 pesos, así como réplicas de plástico de la Copa del Mundo con valor de 20 pesos, además de otros artículos alusivos al Mundial con precios de entre 10 y 15 pesos.

La comuna canceló la transmisión de la ceremonia inaugural del Mundial y del encuentro entre México y Sudáfrica debido a cuestiones relacionadas con los derechos de transmisión establecidos por la FIFA.

El evento estaba programado para realizarse en el Teatro Lic. Carlos Miguel Aysa González a partir de las 11 de la mañana y estaba dirigido al público en general.