Túnez despide a Sabri Lamouchi en pleno Mundial 2026 tras sufrir goleada de Suecia

La participación de Túnez en el Mundial 2026 sufrió un fuerte sacudón apenas unos días después de comenzar. La federación del país africano decidió poner fin al ciclo de Sabri Lamouchi como director técnico tras la contundente derrota de 5-1 frente a Suecia en la primera jornada de la fase de grupos.

El encuentro disputado en Monterrey, Nuevo León, dejó una imagen preocupante para el combinado tunecino, que fue ampliamente superado por el conjunto europeo y terminó exhibiendo importantes problemas defensivos y de funcionamiento colectivo.

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Tras la derrota, el propio Sabri Lamouchi reconoció el complicado momento que atravesaba el equipo y lamentó el desempeño mostrado sobre el terreno de juego. El estratega aseguró que existían las condiciones necesarias para competir mejor, aunque admitió que la selección estuvo muy lejos de ofrecer su mejor versión.

La respuesta de la dirigencia no tardó en llegar. Apenas horas después del resultado, la Federación de Futbol de Túnez optó por rescindir el contrato del entrenador, quien tenía vínculo vigente hasta 2028 y había asumido el proyecto con la misión de liderar el proceso rumbo a los próximos años.

Además del descalabro mundialista, las recientes actuaciones del equipo también pesaron en la decisión. Antes de la Copa del Mundo, Túnez cayó 5-0 ante Bélgica y perdió 1-0 frente a Austria en encuentros de preparación, resultados que incrementaron las dudas sobre el rumbo del equipo.

El balance de Lamouchi al frente de la selección fue discreto. Dirigió cinco encuentros, consiguió una sola victoria, marcó apenas dos goles y recibió once anotaciones, cifras que terminaron por sentenciar su continuidad en el cargo.

Ahora, la federación analiza quién tomará las riendas del equipo para lo que resta del torneo. Entre las opciones aparece Wahbi Khazri, exseleccionado nacional que actualmente forma parte del cuerpo técnico, aunque también ha surgido el nombre de Mondher Kebaier, quien se desempeña como secretario técnico de la selección.

La situación revive un episodio ocurrido en Francia 1998, cuando Túnez también decidió cambiar de entrenador durante una Copa del Mundo tras un arranque negativo. En aquella ocasión, el técnico polaco Henryk Kasperczak fue cesado luego de las primeras dos jornadas.

El próximo desafío de Túnez será el 21 de junio frente a Japón en el Estadio Monterrey. Con un nuevo responsable en el banquillo, el conjunto africano intentará reaccionar para mantener opciones de avanzar a la siguiente fase del Mundial 2026.