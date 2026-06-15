Mundial 2026 en Campeche: Lista de partidos que se transmitirán gratis en la Concha Acústica

Tras la exitosa transmisión del partido inaugural entre México y Sudáfrica el pasado 11 de junio, el Gobierno del Estado de Campeche mantendrá la proyección gratuita de partidos del Mundial FIFA 2026 en la Concha Acústica del Domo del Jaguar.

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De acuerdo con información oficial, se tiene contemplada la transmisión de alrededor de 50 partidos a lo largo del torneo, en lo que se ha denominado la “Fiesta del Jaguar 2026”. El evento busca ofrecer un espacio de convivencia familiar con pantalla gigante, actividades recreativas y la presencia de emprendedores locales.

Partido inaugural: buena respuesta

El pasado jueves 11 de junio, cientos de campechanos se reunieron en la Concha Acústica para ver el debut de la Selección Mexicana ante Sudáfrica. El ambiente fue festivo, con banderas, porras y la presencia de la gobernadora Layda Sansores. El encuentro terminó con victoria de México por 2-0.

Próximos partidos confirmados

Aunque no se ha dado a conocer una lista completa de los 50 encuentros que se transmitirán, las autoridades han confirmado ya varios partidos clave:

México vs Corea del Sur — Jueves 18 de junio a las 7:00 p.m.

— Jueves a las México vs República Checa — Miércoles 24 de junio

Además, se proyectarán otros partidos de selecciones de alto interés (Brasil, Argentina, España, Inglaterra, entre otras), los cuales se irán anunciando con anticipación.

Detalles del evento

Entrada : Gratuita.

: Gratuita. Lugar : Concha Acústica del Domo del Jaguar.

: Concha Acústica del Domo del Jaguar. Dinámica : Las transmisiones se anuncian de forma progresiva a través de las redes oficiales del Gobierno del Estado. Después de algunos partidos se realizan actividades complementarias, como karaoke.

: Las transmisiones se anuncian de forma progresiva a través de las redes oficiales del Gobierno del Estado. Después de algunos partidos se realizan actividades complementarias, como karaoke. Servicios: Hay venta de comida y productos de emprendedores locales.

Recomendación

Se invita a la ciudadanía a seguir las publicaciones oficiales del Gobierno de Campeche y de la Unidad de Comunicación Social para conocer con anticipación qué partidos se transmitirán cada día, especialmente los de la Selección Mexicana.

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JGH