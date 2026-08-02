Clausuran obras de Las Dunas en Chuburná; Profepa advierte posible delito contra la biodiversidad

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ordenó la clausura temporal total de las obras del proyecto "Construcción y Operación de Complejo Turístico Las Dunas", ubicado en Chuburná Puerto, municipio de Progreso, Yucatán, tras detectar daños a especies protegidas, incumplimientos a las condicionantes ambientales y diversas irregularidades durante inspecciones realizadas a finales de julio.

Las visitas de inspección se llevaron a cabo los días 28 y 29 de julio en materia de impacto ambiental y el 30 de julio en materia forestal. Durante los recorridos, inspectores constataron que el desarrollo se encontraba en una fase inicial, con trabajos de desmonte, despalme y movimiento de arena para la construcción de plataformas.

La dependencia informó que ya se había removido por completo la vegetación en 1.3 hectáreas, equivalente al 30.8 % de la superficie autorizada para el cambio de uso de suelo.

Detectan especies protegidas afectadas

Durante las inspecciones, la Profepa identificó ejemplares de algodón (Gossypium hirsutum), especie sujeta a protección especial, y de biznaga pol tsakam o cabeza de gato (Mammillaria gaumeri), catalogada en peligro de extinción.

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Asimismo, fueron observadas especies de fauna protegidas como la iguana rayada (Ctenosaura similis), la matraca yucateca (Campylorhynchus yucatanicus) y el colibrí tijereta (Doricha eliza), todas incluidas en la NOM-059-SEMARNAT.

La autoridad señaló que las dos especies de flora protegida no fueron reportadas en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) ni consideradas dentro del Programa de Rescate de Flora del proyecto. Además, inspectores encontraron bromelias, orquídeas, agaves y cactáceas fuera de su entorno natural y en proceso de marchitamiento, sin haber sido reubicadas en las áreas de conservación previstas.

Daño irreversible al ecosistema

De acuerdo con la Profepa, la presencia de especies protegidas fue detectada en aproximadamente 0.65 hectáreas, es decir, en la mitad de la superficie ya desmontada, lo que representa un daño irreversible a la estabilidad del ecosistema de dunas costeras y una pérdida directa de biodiversidad.

La dependencia concluyó que existen elementos que constituyen infracciones a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, debido al incumplimiento de las condicionantes del cambio de uso de suelo y al deterioro ocasionado al ecosistema forestal característico de la zona.

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Por ello, además de la clausura temporal total de las obras, inició el procedimiento administrativo correspondiente para determinar las responsabilidades.

Profepa analiza posibles acciones penales

La Procuraduría advirtió que las omisiones detectadas y el daño ocasionado a especies de flora y fauna protegidas podrían trascender el ámbito administrativo y configurar un delito contra la biodiversidad, previsto en el artículo 420, fracción IV, del Código Penal Federal.

Finalmente, informó que evaluará las acciones legales procedentes, particularmente en relación con la posible omisión de información sustancial dentro de la Manifestación de Impacto Ambiental presentada para el proyecto turístico.