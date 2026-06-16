Caribe Mexicano no registra repunte turístico que se esperaba por el Mundial

A pesar de las expectativas generadas por la Copa Mundial de la FIFA 2026 para los destinos turísticos de México, el Caribe Mexicano aún no registra la derrama adicional que esperaba el sector hotelero, particularmente en materia de hospedaje.

Así lo informó Rodrigo de la Peña Segura, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, quien señaló que el efecto previsto todavía no se refleja en la dinámica turística de la región.

Por su parte, la Secretaría de Turismo de Quintana Roo reportó que, del 6 al 12 de junio, la ocupación en el Caribe Mexicano apenas alcanzó el 56 por ciento, con la presencia de 374 mil 320 visitantes.

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De manera paralela, un análisis del Centro de Investigación Avanzada en Turismo Sostenible anticipa que para la temporada vacacional se prevé un déficit de 900 mil asientos de avión. Ante este panorama, empresarios del ramo estiman niveles de alojamiento de entre 65 y 70 por ciento durante el verano y confían en que las etapas decisivas del certamen impulsen una mayor llegada de viajeros.

De la Peña Segura explicó que diversos factores externos han influido en este comportamiento, principalmente la redistribución de vuelos y espacios disponibles dentro del mercado estadounidense, principal emisor de visitantes hacia el Caribe Mexicano.

Detalló que compañías aéreas como United y American realizaron ajustes en sus rutas para fortalecer los desplazamientos internos en Estados Unidos, situación que redujo el flujo adicional de viajeros que se proyectaba captar con motivo de la justa internacional.

Contados visitantes había en las playas / POR ESTO!

No obstante, manifestó que persiste el optimismo de cara a las fases definitivas de la competencia, ya que se espera que selecciones como Colombia y Brasil generen una mayor movilidad de aficionados sudamericanos hacia Estados Unidos y México, lo que podría traducirse en un aumento en la afluencia de visitantes durante las próximas semanas.

Reconoció que el verano será complejo para la industria turística debido a circunstancias externas que rebasan la capacidad de acción del destino; sin embargo, aseguró que continúan aplicándose estrategias de promoción para mantener la competitividad del Caribe Mexicano.

Actualmente, las proyecciones apuntan a una ocupación hotelera de entre 65 y 70 por ciento. Como parte de las acciones de difusión, destacó la participación de Cancún en eventos internacionales como el Fan Fest realizado en Queens, Nueva York, donde el destino tuvo una presencia relevante mediante activaciones y publicidad exterior, aprovechando además el ambiente deportivo que prevalece en esa ciudad con otros espectáculos de gran convocatoria.

En tanto, el analista Madrid Flores afirmó: “La situación es preocupante porque, aunque Quintana Roo sigue siendo el destino con mayor ocupación hotelera del país, esa capacidad podría no sostenerse si no hay suficientes asientos disponibles para trasladar turistas entre junio y agosto”.

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Cifras por debajo de lo esperado en Cozumel

El sector hotelero de Cozumel tampoco ha registrado un repunte en la ocupación, debido a que el flujo turístico internacional asociado a la Copa Mundial de Futbol no se ha traducido en un incremento significativo de visitantes.

Representantes del ramo señalaron que, aunque se anticipaba la llegada de viajeros que aprovecharían su estancia en México para vacacionar en destinos del Caribe, la demanda se ha mantenido estable y por debajo de lo proyectado para el presente periodo.

Con base en datos de la asociación de hoteles en la isla, actualmente la ocupación oscila entre 55 y 57 por ciento, niveles que reflejan estabilidad, pero resultan insuficientes frente a las previsiones optimistas establecidas meses atrás.

“Sí esperábamos un mayor movimiento por el Mundial, sobre todo de turismo extranjero, pero hasta ahora no se ha visto ese impacto en las reservaciones”, comentó José Castillo, administrador de un hotel en el centro de la isla.

El fenómeno no es exclusivo de Cozumel. Empresarios del ramo indican que destinos cercanos como Playa del Carmen y otras localidades vinculadas a la justa deportiva también reportan un comportamiento similar, lo que sugiere que la afluencia se ha concentrado en sedes específicas o no ha alcanzado la dispersión esperada.

“Nos hemos mantenido estables, pero sin el crecimiento previsto. La ocupación se mantiene dentro de los niveles habituales de temporada baja”, explicó Laura Ruiz, encargada de reservaciones en un hotel boutique.

Uno de los factores señalados es la planeación anticipada de los viajes internacionales, donde los visitantes priorizan las ciudades sede de los partidos, lo que limita los desplazamientos hacia otros puntos turísticos.

Asimismo, el contexto económico global y los cambios en los hábitos de consumo del viajero han influido en la toma de decisiones, reduciendo la movilidad durante eventos de gran escala.

“Muchos turistas llegan por el evento y regresan a su país, no necesariamente extienden su estancia. Eso nos está afectando”, señaló César Álvarez, trabajador del sector hotelero.

A pesar de este panorama, el ramo mantiene expectativas moderadas para los próximos meses, especialmente con el inicio del periodo vacacional de verano, cuando se espera un repunte en la llegada de turismo nacional.

Si bien los eventos internacionales como el Mundial representan una oportunidad potencial para los destinos turísticos, su impacto no es automático ni uniforme, especialmente en regiones que no son sede directa de actividades.

En este contexto, empresarios coinciden en la necesidad de fortalecer estrategias de promoción y diversificación de la oferta turística, con el objetivo de atraer visitantes más allá de los grandes eventos y lograr una ocupación más estable y sostenible durante todo el año.