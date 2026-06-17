¿Cuál es la maldición del segundo juego de la Selección Mexicana en Mundiales?

La Selección Mexicana ganó en el partido inaugural de la Copa del Mundo 2026, luego de imponerse ante Sudáfrica con un marcador de 2-0. Sin embargo, ahora se van a enfrentar a la llamada ‘maldición del segundo partido’.

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¿Cuál es la maldición del segundo partido de la Selección Mexicana?

Al hablar de la Selección Mexicana en Copas del Mundo, son muchas las estadísticas que se pueden mencionar, pero existe una que no es muy favorable.

En las 17 participaciones que ha tenido en la justa mundialista, la Selección Mexicana no ha logrado los mejores resultados cuando se habla del segundo partido, donde ha caído en siete ocasiones, empatado cinco y ganado otras cinco.

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Los malos resultados en el segundo partido de la Copa del Mundo, comenzaron en Uruguay 1930, donde cayeron 0-3 ante la Selección de Chile. Sin duda, la derrota más dolorosa en la segunda jornada de una justa mundialista, fue en la edición de Argentina 1978, donde fueron goleados por la Alemania Federal 0-6.

Sin embargo, la mala racha se rompió entre los mundiales de 1986 y 2018, donde la Selección Mexicana no conoció la derrota en la segunda fecha de la Copa del Mundo.

Aunque en Qatar 2022, la Selección Mexicana cayó ante Argentina con un 0-2, derrota que le costó su clasificación a la ronda de Octavos de Final.

¿Cuándo juega la Selección Mexicana ante Corea del Sur?

El equipo comandado por Javier Aguirre, va a jugar su segundo partido de la Copa del Mundo 2026, el próximo jueves 18 de junio en el Estadio Guadalajara.

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