Vidente hace fuerte predicción sobre un partido de la Copa Mundial 2026

Hace poco, la vidente brasileña Vó Bahiana hizo una fuerte predicción sobre la Copa Mundial 2026. La mujer famosa por ser acertada en sus predicciones, compartió que durante el partido Brasil vs. Escocia, que se va a disputar el próximo 24 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami, va a pasar por una situación muy complicada.

Por medio de un video que se difundió en redes sociales, la vidente aseguró que se va a vivir una invasión extraterrestre. Aunque lo peculiar de sus palabras, es que afirmó ambas selecciones eran abducidas por una nave.

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“Gente, tengo que contarles de qué soñé con alienígenas invadiendo la cancha en Miami y vi a los jugadores ser abducidos por la primera nave que llegó”

Vidente hace escalofriante predicción sobre el Mundial 2026

La vidente se mostró muy afectada por esta situación, incluso aseguró que esto provocaría mucho caos y sufrimiento en el estadio, también afirmó que es la segunda ocasión que sueña esto, por lo que ella considera que algo grave podría llegar a suceder en dicho partido.

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“La nave principal llegaba, una nave mucho más grande, y abducía a miles de personas del estadio. Vi muchos gritos, mucho llanto, muchas lágrimas y sufrimiento. Tengo que decirles que estoy muy aterrada porque es la segunda vez con eso. Me está diciendo que este 24 va a pasar algo muy malo en ese partido, en ese estadio en Miami, en los Estados Unidos”

En redes sociales las opiniones han sido muy diferentes, algunos lo tomaron con humor, mientras que otros recordaron las predicciones de Baba Vanga, quien aseguró que en un evento deportivo importante, iban a salir luces extrañas.

“Una nueva luz en el cielo aparecerá durante un gran evento deportivo y la gente de todo el mundo la verá”

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