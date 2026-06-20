Rugen los Tigres en Cancún y dejan tendidos en el terreno a Dorados de Chihuahua

Luego de 19 años, los Dorados de Chihuahua volvieron a jugar en el Estadio Sherwin-Williams Beto Ávila del Caribe Mexicano, en donde siguen sin poder ganar, ya que con un sencillo de Phillip Ervin en el décimo capítulo, Aldo Flores timbró la carrera con la que Tigres de Quintana Roo ganó 7-6 a los chihuahuenses, para llegar a 14 triunfos de los últimos 20 y a tres éxitos en esta estancia en casa.

La pizarra en este juego la inauguraron los Tigres en el mismo primer inning, cuando ligaron cuatro imparables para dos carreras que fueron timbradas por Troy Viola y Manuel Boscán; mientras que en la segunda entrada su ventaja aumentó a 3-0, con sencillo de Manuel Boscán, con el que Alexis Wilson llegó a tierra prometida. Los Dorados se metieron al juego en el quinto episodio, gracias a una rola productora por la intermedia de Mark Contreras con la que Oziel Flores llegó al pentágono.

Pero en el séptimo capítulo, Chihuahua le dio la vuelta al score al mandar a nueve elementos a la caja de bateo, quienes se combinaron para cinco imparables, incluyendo un doblete, además de un pasaporte, anotando Oziel Flores, Rafael Franco, Mark Contreras y Brainer Bonaci.

Tigres respondió de inmediato en la conclusión del séptimo rollo, con un rugido que los acercó 4-5, al timbrar Manuel Boscán tras un infield hit a la intermedia de Phillip Ervin; antes de irse arriba 6-5 en la octava tanda, con el tercer doblete de la jornada para el venezolano Manuel Boscán, enviando al pentágono a Rainer Núñez y Troy Viola.

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Sin embargo, en el noveno acto los Dorados igualaron el juego con su séptimo doblete de la jornada, éste bateado por Andre Lipcius con el que anotó Brainer Bonaci. La victoria le correspondió en labor de relevo a Alberto Leyva (3-0); mientras que el revés se le apuntó al ex bengalí Raúl Barrón (0-2).

El segundo juego de la serie número 19 y última interzonal de la Temporada 2026 de la LMB Banorte para los Tigres de Quintana Roo y los Dorados de Chihuahua, se jugará este sábado 20 de junio en punto de las 19:00 horas en el Estadio Sherwin-Williams Beto Ávila de Cancún.

Con el duelo probable entre el novato campechano Ernesto Borges (0-1 con 2.42) por los quintanarroenses y el veterano dominicano César Valdés (1-5 con 5.66) por los chihuahuenses.