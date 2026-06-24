¿Cuándo vuelve a jugar México? Fecha y horario del partido de Dieciseisavos de Final en el Mundial 2026

Con el boleto a los dieciseisavos de final ya en la bolsa, la selección mexicana mira hacia adelante. Tras cerrar la fase de grupos con autoridad, el Tri se prepara para una nueva prueba en el Mundial 2026, otra vez respaldado por su gente en la cancha del Estadio Ciudad de México.

El equipo dirigido por Javier Aguirre completó su paso por el Grupo A imponiéndose ante Sudáfrica, Corea del Sur y, este 24 de junio, ante Chequia. Ahora el reto cambia de naturaleza: la segunda ronda exige algo más que ganar, exige convencer, una tarea que históricamente ha sido cuesta arriba para el conjunto tricolor.

Aunque la fase de grupos del torneo todavía tiene movimientos pendientes que terminarán de acomodar el cuadro de 32 selecciones, las proyecciones del sorteo ubican a Escocia como el rival más probable de México en esta etapa. La confirmación definitiva llegará hasta que se cierre por completo la ronda inicial.

¿Cuándo juega México vs Escocia en dieciseisavos de final?

El cruce de dieciseisavos de final entre México y, previsiblemente, Escocia, está programado para el martes 30 de junio.

Horario del próximo partido de México en el Mundial 2026

El encuentro se jugará en el Estadio Ciudad de México a las 19:00 horas, tiempo del centro del país. Estos son los horarios para otras regiones:

Colombia: 20:00 horas

Argentina: 22:00 horas

Centroamérica: 19:00 horas

Estados Unidos (PT): 18:00 horas

Estados Unidos (ET): 21:00 horas

Dónde ver en vivo el partido de México: TV y streaming

La transmisión en televisión abierta correrá por Canal 5 y Canal 7. Quienes prefieran televisión de paga podrán seguirlo por TUDN, mientras que la opción en streaming estará disponible a través de Vix Premium.

¿En qué estadio jugará el Tri sus dieciseisavos de final?

Terminar como líder del Grupo A le dio una ventaja directa a México: el primer lugar del sector tenía garantizado disputar esta ronda en el Estadio Ciudad de México, por lo que el Tri regresará al Coloso de Santa Úrsula para este compromiso.

¿Qué pasa si México empata en dieciseisavos de final?

A partir de esta fase, la Copa del Mundo 2026 se juega bajo el formato de eliminación directa. Esto significa que, en caso de empate, el partido se resolverá mediante tiempos extra y, de ser necesario, tanda de penales, ya que solo el ganador avanzará a los octavos de final.