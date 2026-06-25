España llega a Guadalajara y lo presume con un video: Va por el liderato ante Uruguay

La Selección de España ya se encuentra en Guadalajara, ciudad donde disputará su último compromiso de la fase de grupos del Mundial 2026. El conjunto dirigido por Luis de la Fuente arribó este martes procedente de Chattanooga y quedó concentrado de inmediato para preparar el choque frente a Uruguay.

Tras aterrizar en territorio mexicano, la expedición española se trasladó directamente al JW Marriott Hotel Guadalajara, donde permanecerá hospedada hasta el encuentro que definirá gran parte de su camino rumbo a la fase de eliminación directa.

Aunque las matemáticas permiten que España avance como líder incluso con un empate, siempre que otros resultados la favorezcan, dentro del plantel el objetivo es claro. Luis de la Fuente ha insistido durante los últimos días en que el equipo debe buscar la victoria para asegurar el primer puesto sin depender de terceros.

¡Llegaron a México! 🤩🇲🇽



Con mucho sabor mexicano, la selección española arribó a Guadalajara para su último duelo de la fase de grupos ante Uruguay. pic.twitter.com/GBqAJw3wB0 — TVC Deportes (@TVCDeportes) June 25, 2026

El ambiente en la concentración ha cambiado por completo respecto a los días posteriores al empate frente a Cabo Verde. Aquel resultado generó cuestionamientos y autocrítica, pero la contundente victoria sobre Arabia Saudí devolvió tranquilidad y confianza al grupo.

La goleada permitió que España recuperara sensaciones positivas, mostrando nuevamente una versión dominante con el balón y reforzando su candidatura para pelear por el título mundial. El equipo volvió a exhibir el estilo que lo ha caracterizado durante los últimos años y que lo coloca entre los favoritos del torneo.

Ahora, el reto será mantener ese nivel frente a una Uruguay que representa una de las pruebas más exigentes de la fase de grupos. El duelo no solo pondrá en juego el liderato, sino también la posibilidad de afrontar los dieciseisavos de final desde una posición más favorable.

🇪🇸⚽ La Selección de España ya se encuentra en Guadalajara.



El combinado español arribó esta noche al Hotel Marriott, donde quedó instalado su centro de concentración previo a sus compromisos mundialistas. En los alrededores del inmueble se desplegó un operativo de seguridad con… pic.twitter.com/q1896WwF14 — Guardia Nocturna (@GNocturnaMX) June 25, 2026

Antes del encuentro, los internacionales españoles completarán una última sesión de entrenamiento en Guadalajara para ajustar los detalles tácticos. La consigna es clara: confirmar la mejoría mostrada ante Arabia Saudí y cerrar la primera ronda con una victoria que fortalezca sus aspiraciones en el Mundial 2026.

Con el liderato en disputa y la confianza recuperada, España afronta uno de sus compromisos más importantes hasta ahora, convencida de que depende únicamente de su rendimiento para seguir avanzando con paso firme en la Copa del Mundo.