Celebra Presidenta Sheinbaum triunfo de la Selección y envía una felicitación

La Presidenta Claudia Sheinbaum vio el partido de la Selección Mexicana contra República Checa acompañada de su esposo en Palacio Nacional, y celebró la victoria Tricolor.

Como lo hizo el partido pasado, cuando México enfrentó a Corea del Sur, la mandataria federal siguió las acciones del compromiso desde Palacio Nacional y con su esposo. Al termino de cada partido, Sheinbaum Pardo ha publicado una felicitación para el equipo nacional.

¡Felicidades a nuestra Selección Nacional! 🇲🇽 Su entrega, esfuerzo y pasión nos llenan de orgullo. Gracias por darnos tantas alegrías y por representar con grandeza a México. ¡Vamos con todo! pic.twitter.com/oHEmqMBpHv — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 25, 2026

"¡Felicidades a nuestra Selección Nacional! Su entrega, esfuerzo y pasión nos llenan de orgullo. Gracias por darnos tantas alegrías y por representar con grandeza a México. ¡Vamos con todo!", escribió la jefa del Ejecutivo Federal en su perfil oficial de X.

La Presidenta Sheinbaum ha celebrado cada triunfo de la Selección Mexicana y ha expresado su felicidad abiertamente en sus redes sociales, así como en las conferencias mañaneras que encabeza todos los días.