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Celebra Presidenta Sheinbaum triunfo de la Selección y envía una felicitación

La Presidenta Sheinbaum ha celebrado cada triunfo de la Selección Mexicana y ha expresado su felicidad abiertamente en sus redes sociales, así como en las mañaneras.

Por Eduardo Vega

24 de jun de 2026

1 min

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La mandataria federal celebró la victoria de la Selección con su esposo.
La mandataria federal celebró la victoria de la Selección con su esposo. / Foto: @Claudiashein

La Presidenta Claudia Sheinbaum vio el partido de la Selección Mexicana contra República Checa acompañada de su esposo en Palacio Nacional, y celebró la victoria Tricolor.

Como lo hizo el partido pasado, cuando México enfrentó a Corea del Sur, la mandataria federal siguió las acciones del compromiso desde Palacio Nacional y con su esposo. Al termino de cada partido, Sheinbaum Pardo ha publicado una felicitación para el equipo nacional.

"¡Felicidades a nuestra Selección Nacional! Su entrega, esfuerzo y pasión nos llenan de orgullo. Gracias por darnos tantas alegrías y por representar con grandeza a México. ¡Vamos con todo!", escribió la jefa del Ejecutivo Federal en su perfil oficial de X.

La Presidenta Sheinbaum ha celebrado cada triunfo de la Selección Mexicana y ha expresado su felicidad abiertamente en sus redes sociales, así como en las conferencias mañaneras que encabeza todos los días.

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