Aficionados de Cancún celebran la victoria de la Selección Mexicana en la 'Glorieta del Ceviche'

Un ambiente de fiesta se vivió esta noche en la glorieta del "Ceviche", en donde cientos de personas se reunieron para celebrar el triunfo de la Selección Mexicana por 3-0 sobre su similar de República Checa y su pase a la siguiente ronda del Mundial 2026.

La concentración fue mucho mayor en esta ocasión en comparación con las dos anteriores celebraciones, que se realizaron en este mismo cruce de las avenidas Tulum y Cobá, en el centro de la ciudad.

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El ruido de trompetas, matracas y tambores, así como gritos de algarabía y acelerones de motocicletas de alto cilindraje, inundaron el ambiente de festejo, en medio de múltiples banderas de México que eran ondeadas por los asistentes.

Elementos de la Dirección de Tránsito Municipal aplicaron un dispositivo vial para desviar la circulación vehicular, y proteger tanto a los automovilistas como a los transeúntes que celebraran con algarabía el mejor inicio de una Selección Mexicana en la historia de las Copas del Mundo.