Ángel de la Independencia reúne a 800 mil aficionados por triunfo de México en el Mundial 2026

La victoria de la Selección Mexicana sobre Chequia en el Mundial 2026 provocó una auténtica explosión de alegría en las calles de la capital del país. De acuerdo con cifras oficiales, más de 800 mil aficionados participaron en los festejos que se extendieron por distintos puntos de la Ciudad de México luego del triunfo que aseguró el liderato del Grupo A.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que la movilización ciudadana estuvo cerca de alcanzar el millón de personas. A través de sus redes sociales destacó el ambiente festivo que se vivió en la capital y pidió a los asistentes celebrar con responsabilidad durante una de las noches más importantes para el futbol mexicano en los últimos años.

Los principales puntos de reunión fueron el Ángel de la Independencia, la Glorieta de la Diana Cazadora, el Zócalo capitalino, el Monumento a la Revolución y diversas calles del Centro Histórico. Miles de seguidores del Tri se congregaron para cantar, ondear banderas y compartir la emoción de una clasificación histórica con paso perfecto en la fase de grupos.

A pesar de que algunas alcaldías implementaron medidas restrictivas como la Ley Seca, los aficionados no dejaron pasar la oportunidad de salir a celebrar. La respuesta ciudadana fue tan grande que varias vialidades registraron una importante concentración de personas durante gran parte de la noche.

El festejo en el Ángel de la Independencia tuvo un ingrediente adicional: la lluvia. Durante buena parte del encuentro, las precipitaciones obligaron a muchos aficionados a resguardarse momentáneamente. Sin embargo, una vez que mejoraron las condiciones climáticas, la zona volvió a llenarse rápidamente y se convirtió en el epicentro de la celebración.

Con trompetas, tambores, cánticos y banderas, los seguidores mexicanos celebraron no solo la victoria ante Chequia, sino también el histórico logro de cerrar la fase de grupos con tres triunfos y sin recibir goles. Las 18 pantallas gigantes instaladas sobre Paseo de la Reforma ayudaron a convertir la zona en una auténtica fiesta mundialista.

La euforia también se trasladó a otras ciudades del país. En Guadalajara, la emblemática glorieta de La Minerva reunió a cerca de 50 mil personas, según reportes de Protección Civil. Las autoridades cerraron las vialidades cercanas para permitir que los aficionados disfrutaran con seguridad de la celebración.

Ahora, la atención se centra en los dieciseisavos de final, donde México comenzará su camino en la fase de eliminación directa. Un nuevo triunfo podría generar otra noche inolvidable para una afición que ha vuelto a ilusionarse con la posibilidad de hacer historia en casa durante el Mundial 2026.