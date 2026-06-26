Katia Itzel García hace historia con uniforme especial de México en el Mundial 2026

La histórica presentación de Katia Itzel García como árbitra central en una Copa del Mundo varonil tuvo un detalle que no pasó desapercibido. Durante el partido entre Países Bajos y Túnez, la silbante mexicana saltó al terreno de juego con un uniforme especial que incorporó los colores de la bandera de México, convirtiéndose en un homenaje a su país en una noche inolvidable.

La indumentaria rompió con el diseño tradicional que suele utilizar la FIFA para sus árbitros. En lugar de un uniforme completamente liso, el conjunto negro incluyó franjas en verde, blanco y rojo distribuidas en los hombros, las mangas y los costados del short.

El diseño no fue exclusivo de Katia Itzel García, ya que la asistente mexicana Sandra Ramírez, quien integró la misma terna arbitral, también vistió el uniforme con detalles tricolores durante el compromiso disputado en el Estadio Kansas City.

Aunque la FIFA suele mantener estrictos lineamientos sobre la vestimenta de los árbitros, el organismo permitió el uso de estas franjas al considerar que no interferían con los colores utilizados por Países Bajos y Túnez, evitando cualquier posibilidad de confusión durante el encuentro.

En esta edición del Mundial 2026 se ha visto una mayor flexibilidad con algunos uniformes arbitrales. Un ejemplo fue el del silbante rumano István Kovács, quien dirigió el partido número 1,000 en la historia de las Copas del Mundo con una indumentaria conmemorativa.

Más allá del uniforme, la noche quedó marcada por el histórico debut de Katia Itzel García como árbitra central en un Mundial varonil absoluto. La mexicana ya había participado en otros encuentros del torneo como cuarta oficial, pero este compromiso la convirtió en la primera árbitra mexicana y latinoamericana en dirigir un partido de una Copa del Mundo masculina, consolidando un momento histórico para el arbitraje nacional.