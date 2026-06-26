Mundial 2026: Brujo de Ghana afirma que Portugal levantará la Copa con Cristiano Ronaldo

El nombre de Nana Kwaku Bonsam, el famoso brujo de Ghana, volvió a generar conversación durante el Mundial 2026, ahora con una llamativa predicción que involucra a Cristiano Ronaldo. El hechicero aseguró que la Copa del Mundo terminará en manos de Portugal, por lo que el delantero portugués "no tiene de qué preocuparse".

El personaje africano alcanzó notoriedad días atrás luego de atribuirse la falta de gol de Harry Kane en el duelo entre Inglaterra y Ghana. Desde entonces, sus declaraciones se han vuelto virales entre los aficionados que siguen la justa mundialista.

En esta ocasión, el brujo lanzó un mensaje dirigido al capitán portugués. "Este Mundial es para Cristiano Ronaldo y Portugal", aseguró, palabras que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales y alimentaron la ilusión de los seguidores del conjunto luso.

Además, Nana Kwaku Bonsam explicó que la temprana eliminación de Turquía fue consecuencia de un error durante uno de sus rituales. Según su versión, preparaba un amuleto para afectar al rival de Ghana, pero un descuido de su aprendiz hizo que la supuesta maldición terminara dirigida contra la selección turca.

Más allá de las declaraciones del brujo, Portugal aparece entre las selecciones con opciones de pelear por el título. Aunque no figura como la principal favorita, el combinado europeo cuenta con una plantilla de gran calidad y con la experiencia de Cristiano Ronaldo, quien busca conquistar el único gran trofeo que falta en su carrera internacional.