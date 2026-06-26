Monterrey recibirá el choque entre Países Bajos y Marruecos en los 16vos del Mundial 2026

El Estadio Monterrey ya conoce el encuentro que albergará en los 16vos de Final del Mundial 2026. Países Bajos y Marruecos se enfrentarán en uno de los cruces más atractivos de la ronda, con dos selecciones que llegan como protagonistas y con aspiraciones de avanzar a los octavos de final.

La escuadra neerlandesa aseguró el liderato del Grupo F tras imponerse 3-1 a Túnez en la última jornada. Con ese resultado alcanzó siete puntos y terminó por delante de Japón, que finalizó con cinco unidades después de empatar 1-1 frente a Suecia, mientras que los suecos cerraron con cuatro.

Después de una fase de grupos que dejó encuentros de menor atractivo en la Sultana del Norte, la afición regiomontana verá finalmente un compromiso de alto nivel entre una de las candidatas al título y una selección que mantiene el prestigio ganado tras su histórica actuación en Qatar 2022.

Para Países Bajos será su primer partido oficial en Monterrey, mientras que Marruecos volverá a una ciudad que le trae buenos recuerdos. La selección africana disputó ahí la fase de grupos del Mundial de 1986, donde terminó como líder invicta de su sector con una victoria y dos empates.

El compromiso entre Países Bajos y Marruecos se jugará el próximo lunes 29 de junio, a las 19:00 horas (tiempo del centro de México), en el Estadio Monterrey, donde quedará definido uno de los boletos a los octavos de final del Mundial 2026.