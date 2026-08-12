Óxido y deterioro en estructuras de la Terminal 3 del aeropuerto de Cancún evidencian descuido

Luciendo un color marrón a óxido, las estructuras metálicas que funcionan como techumbres en los andenes de la Terminal 3 del aeropuerto, donde los turistas descienden o abordan vans, taxis y otros transportes, dejan como primera y última impresión de este polo turístico el deterioro por corrosión que presentan.

En los puntos de unión, la pintura descarapelada, las manchas de herrumbre y hasta señalamientos a punto de caer muestran que estas instalaciones no reciben un mantenimiento adecuado.

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Usuarios como Mónica y su novio extranjero, Demian, observan cómo el óxido escurre por las blancas estructuras, lo que les genera una impresión de descuido. “Es extraño ver cómo las estructuras de metal se están oxidando sin que reciban mantenimiento; se ven bastante corroídas. Eso da que pensar, porque si así se ve por fuera, no quiero imaginarme por dentro”.

En los suelos también hay plastas de chicle y residuos adheridos a las banquetas, que dejan varias decenas de puntos negros en aceras y calles. No se observó que estos desperfectos estuvieran recibiendo algún tratamiento.

Las estructuras fueron instaladas hace 19 años y requieren una nueva capa de pintura / Henry Bresón

La Terminal 3 data de alrededor del 2007, cuando se colocaron estas estructuras metálicas y las lonas. Desde entonces, las instalaciones solo reciben mantenimiento periódico cada ciertos años; sin embargo, el deterioro visible evidencia que los trabajos de conservación no han llegado. Empleados y operadores de vans de transporte mencionan que resulta penoso tener que bajar a los pasajeros en esta área de andenes, a la vista de estos fierros oxidados que tienen sobre sus cabezas los visitantes internacionales.

“Trabajo todos los días transportando al turismo internacional y es inconcebible ver cómo la primera impresión que se llevan los pasajeros al bajar del avión es que la zona de andenes del aeropuerto esté en mal estado. Lo mismo sucede al momento de traerlos de vuelta para que regresen a sus países: la última impresión que se llevan de Cancún es la misma con la que llegaron, un lugar dañado y falto de mantenimiento”, mencionó el transportista Edgar.

El óxido es tal que hay letreros a punto de desprenderse, debido a que los soportes que los sujetan a las columnas están completamente deteriorados. Los manchones de herrumbre escurren por los pilares, mientras que los largueros están inflamados y presentan desprendimiento de pintura. Una turista europea, de nombre Ellen, se percató de estos desperfectos mientras esperaba su transporte.

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“No es agradable ver que el techo donde uno espera el transporte luzca dañado. También el piso se ve muy sucio; está lleno de chicles pegados. Eso habla mal de los modales de la gente”, expresó.

Se cuentan por varias decenas los puntos negros en el suelo, que delatan la mala costumbre de algunos usuarios del aeropuerto de arrojar sus gomas de mascar al pavimento y ensuciarlo, lo que evidencia una falta de civismo. Mientras tanto, quienes utilizan la Terminal 3 del aeropuerto observan cómo las techumbres del área de andenes lucen descuidadas y sin mantenimiento.