La explicación del gol invalidado a la Selección de Irán en el Mundial 2026; ¿FIFA en su contra?

La Selección de Irán estuvo a segundos de conseguir una victoria histórica sobre Egipto y asegurar su pase a la siguiente ronda del Mundial 2026. Sin embargo, un gol en el tiempo agregado fue invalidado tras la revisión del VAR, una decisión que generó una ola de críticas entre aficionados y jugadores.

We watched the Biggest Robbery in 2026 Fifa World Cup



Iran scores but the goal was ruled offside yet one Egypt defender was behind the player the VAR used to check it pic.twitter.com/wUtZSSpBIq — Big Chief (@Bigchief254) June 27, 2026

La anotación fue obra de Shoja Khalilzadeh, quien remató dentro del área en los últimos instantes del encuentro. Aunque inicialmente la jugada parecía válida, el cuerpo arbitral recurrió al VAR, que terminó señalando una posición adelantada del defensor iraní.

La explicación está en la regla del fuera de juego. Para que un atacante esté habilitado debe encontrarse detrás de la línea del balón o tener al menos dos rivales por delante al momento del pase. En esta acción, Khalilzadeh no cumplía ninguna de esas condiciones, ya que únicamente había un futbolista egipcio entre él y la portería.

El capitán de la Selección de Irán, Mehdi Taremi, explotó contra la FIFA y la organización de Estados Unidos.



“Esta es una Copa del Mundo desastrosa. Como jugadores profesionales no podemos jugar una competición en estas condiciones, no está bien ni es justo. Si la FIFA piensa… pic.twitter.com/mKPixKbgNe — Martín Dandach (@MartinDandach) June 27, 2026

Durante la revisión, el VAR trazó las líneas correspondientes y confirmó que el guardameta egipcio había salido de su posición, mientras que el segundo defensor también estaba ligeramente por delante del atacante iraní. Con ello, el tanto fue correctamente invalidado conforme al reglamento.

Pese a la explicación técnica, la decisión no fue bien recibida en el entorno iraní. En redes sociales surgieron múltiples mensajes acusando un supuesto perjuicio contra la selección asiática, al considerar que el gol debía haber subido al marcador.

El más contundente fue el capitán Mehdi Taremi, quien mostró su frustración al finalizar el partido. El delantero aseguró que su equipo tuvo que luchar "contra todo" y afirmó que, desde su perspectiva, existió un intento por dejar a Irán fuera del torneo.

"Han hecho todo lo posible para eliminarnos. Desde nuestra perspectiva, sí, creo que nos quieren afuera", declaró Taremi, palabras que alimentaron aún más la controversia tras el empate 1-1 que terminó por sellar la eliminación iraní del Mundial 2026.

Seleccionados alzan la voz contra la FIFA

A la molestia por el gol anulado también se sumó el desgaste que, según los propios jugadores iraníes, marcaron su participación en el Mundial 2026. La delegación tuvo que establecer su campamento base en Tijuana, lejos de las sedes donde disputó sus encuentros en Estados Unidos, por lo que enfrentó constantes traslados aéreos y terrestres que incrementaron el cansancio físico. Para el capitán Mehdi Taremi, estas condiciones representaron una desventaja importante frente a otras selecciones y reforzaron su sensación de que Irán compitió en circunstancias poco equitativas durante el torneo.