Mundial 2026 | Octavos de Final al momento: partidos confirmados, fechas y horarios

Luego de la trepidante Fase de Grupos del Mundial 2026 y toda la locura de combinaciones que se generó por los mejores terceros lugares que clasificaron, llegamos a la etapa definitoria, los Dieciseisavos de Final donde no hay marcha atrás, ganas o te regresas a casa. En Por Esto! te llevaremos al momento la información sobre los clasificados y los eliminados.

Los Octavos de Final del Mundial 2026 comienzan a tomar forma y las sorpresas no pueden faltar. Canadá fue el primer claisficado, seguido por el penta Brasil. Consulta cómo van quedando los partidos, cuáles son las probabilidades, fechas, horarios y dónde ver en vivo todos los encuentros de la Copa del Mundo.

Clasificados a Octavos de Final y cómo se juegan, al momento:

Los Octavos de Final del Mundial 2026 comienzan a partir del próximo sábado 4 de julio. Todos los partidos los podrás ver por las plataformas conderechos como VIX de Televisa, o algunos por TV abierta y otros sitemas de streaming. En Yucatán, Quintana Roo y Campeche también hay posibilidades de ver las transmisiones completamente gratis en las megapantallas que han instalado los gobiernos locales.

Clasificados - posibles rivales - fecha

Canadá vs Países Bajos/Marruecos | 4 de julio, 11:00 horas (12:00 en Quintana Roo)

vs Países Bajos/Marruecos | 4 de julio, 11:00 horas (12:00 en Quintana Roo) Brasil vs Costa de Marfil/Noruega | 5 de julio, 14:00 horas (15:00 en Quintana Roo)

vs Costa de Marfil/Noruega | 5 de julio, 14:00 horas (15:00 en Quintana Roo) Paraguay vs Francia/Suecia | 4 de julio, 15:00 horas (16:00 en Quintana Roo)

Así se juegan los 16avos de final: fechas y horarios