Mundial 2026 | Octavos de Final al momento: partidos confirmados, fechas y horarios

Luego de la trepidante Fase de Grupos del Mundial 2026 y toda la locura de combinaciones que se generó por los mejores terceros lugares que clasificaron, llegamos a la etapa definitoria, los Dieciseisavos de Final donde no hay marcha atrás, ganas o te regresas a casa. En Por Esto! te llevaremos al momento la información sobre los clasificados y los eliminados.
Los Octavos de Final del Mundial 2026 comienzan a tomar forma y las sorpresas no pueden faltar. Canadá fue el primer claisficado, seguido por el penta Brasil. Consulta cómo van quedando los partidos, cuáles son las probabilidades, fechas, horarios y dónde ver en vivo todos los encuentros de la Copa del Mundo.
Clasificados a Octavos de Final y cómo se juegan, al momento:
Los Octavos de Final del Mundial 2026 comienzan a partir del próximo sábado 4 de julio. Todos los partidos los podrás ver por las plataformas conderechos como VIX de Televisa, o algunos por TV abierta y otros sitemas de streaming. En Yucatán, Quintana Roo y Campeche también hay posibilidades de ver las transmisiones completamente gratis en las megapantallas que han instalado los gobiernos locales.
Clasificados - posibles rivales - fecha
- Canadá vs Países Bajos/Marruecos | 4 de julio, 11:00 horas (12:00 en Quintana Roo)
- Brasil vs Costa de Marfil/Noruega | 5 de julio, 14:00 horas (15:00 en Quintana Roo)
- Paraguay vs Francia/Suecia | 4 de julio, 15:00 horas (16:00 en Quintana Roo)
Así se juegan los 16avos de final: fechas y horarios
- Países Bajos vs. Marruecos (29 de junio a las 19:00 horas - Estadio Monterrey)
- Costa de Marfil vs. Noruega (30 de junio a las 11:00 horas - Dallas Stadium)
- Francia vs. Suecia (30 de junio a las 15:00 horas - New York / New Jersey Stadium)
- México vs. Ecuador (30 de junio a las 19:00 horas - Estadio Ciudad de México)
- Inglaterra vs. RD Congo (1 de julio a las 10:00 horas - Atlanta Stadium)
- Bélgica vs. Senegal (1 de julio a las 14:00 horas - Seattle Stadium)
- Estados Unidos vs. Bosnia (1 de julio a las 18:00 horas - San Francisco Stadium)
- España vs. Austria (2 de julio a las 13:00 horas - Los Angeles Stadium)
- Portugal vs. Croacia (2 de julio a las 17:00 horas - Toronto Stadium)
- Suiza vs. Argelia (2 de julio a las 21:00 horas - Vancouver Stadium)
- Australia vs. Egipto (3 de julio a las 12:00 horas - Dallas Stadium)
- Argentina vs. Cabo Verde (3 de julio a las 16:00 horas - Miami Stadium)
- Colombia vs. Ghana (3 de julio a las 19:30 horas - Kansas City Stadium)