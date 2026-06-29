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Mundial 2026 | Octavos de Final al momento: partidos confirmados, fechas y horarios

A partir del 4 de julio comienzan a jugarse los octavos de final. En Por Esto! podrás consultar todos los resultados al momento.

Por Redacción Por Esto!

29 de jun de 2026

1 min

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La parte definitoria del Mundial 2026 ya se juega y los partidos más emocionantes te los llevamos.
La parte definitoria del Mundial 2026 ya se juega y los partidos más emocionantes te los llevamos. / Foto: AFP

Luego de la trepidante Fase de Grupos del Mundial 2026 y toda la locura de combinaciones que se generó por los mejores terceros lugares que clasificaron, llegamos a la etapa definitoria, los Dieciseisavos de Final donde no hay marcha atrás, ganas o te regresas a casa. En Por Esto! te llevaremos al momento la información sobre los clasificados y los eliminados.

Los Octavos de Final del Mundial 2026 comienzan a tomar forma y las sorpresas no pueden faltar. Canadá fue el primer claisficado, seguido por el penta Brasil. Consulta cómo van quedando los partidos, cuáles son las probabilidades, fechas, horarios y dónde ver en vivo todos los encuentros de la Copa del Mundo.

Clasificados a Octavos de Final y cómo se juegan, al momento:

Los Octavos de Final del Mundial 2026 comienzan a partir del próximo sábado 4 de julio. Todos los partidos los podrás ver por las plataformas conderechos como VIX de Televisa, o algunos por TV abierta y otros sitemas de streaming. En Yucatán, Quintana Roo y Campeche también hay posibilidades de ver las transmisiones completamente gratis en las megapantallas que han instalado los gobiernos locales.

Clasificados - posibles rivales - fecha

  • Canadá vs Países Bajos/Marruecos | 4 de julio, 11:00 horas (12:00 en Quintana Roo)
  • Brasil vs Costa de Marfil/Noruega | 5 de julio, 14:00 horas (15:00 en Quintana Roo)
  • Paraguay vs Francia/Suecia | 4 de julio, 15:00 horas (16:00 en Quintana Roo)

Así se juegan los 16avos de final: fechas y horarios

  • Países Bajos vs. Marruecos (29 de junio a las 19:00 horas - Estadio Monterrey)
  • Costa de Marfil vs. Noruega (30 de junio a las 11:00 horas - Dallas Stadium)
  • Francia vs. Suecia (30 de junio a las 15:00 horas - New York / New Jersey Stadium)
  • México vs. Ecuador (30 de junio a las 19:00 horas - Estadio Ciudad de México)
  • Inglaterra vs. RD Congo (1 de julio a las 10:00 horas - Atlanta Stadium)
  • Bélgica vs. Senegal (1 de julio a las 14:00 horas - Seattle Stadium)
  • Estados Unidos vs. Bosnia (1 de julio a las 18:00 horas - San Francisco Stadium)
  • España vs. Austria (2 de julio a las 13:00 horas - Los Angeles Stadium)
  • Portugal vs. Croacia (2 de julio a las 17:00 horas - Toronto Stadium)
  • Suiza vs. Argelia (2 de julio a las 21:00 horas - Vancouver Stadium)
  • Australia vs. Egipto (3 de julio a las 12:00 horas - Dallas Stadium)
  • Argentina vs. Cabo Verde (3 de julio a las 16:00 horas - Miami Stadium)
  • Colombia vs. Ghana (3 de julio a las 19:30 horas - Kansas City Stadium)

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