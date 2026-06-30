LeBron James informa a Lakers que se marcha; Warriors surgen como favoritos para ficharlo

LeBron James pondrá fin a su etapa con los Los Angeles Lakers. El veterano alero comunicó a la franquicia que no continuará para la temporada 2026-27, por lo que disputará su campaña número 24 en la NBA con un nuevo equipo.

La información fue dada a conocer por Shams Charania, de ESPN, luego de que Rich Paul, director ejecutivo de Klutch Sports y representante del jugador, notificara a la organización angelina que podían seguir adelante sin el máximo anotador en la historia de la liga.

Todo apunta a que los Golden State Warriors serán uno de los principales candidatos para incorporar a LeBron James. De acuerdo con el reporte, la franquicia de San Francisco planea buscar su fichaje una vez abierto el mercado de agentes libres.

Para facilitar esa operación, Draymond Green rechazó su opción de jugador por 27.6 millones de dólares, movimiento que otorgaría mayor margen salarial a los Warriors. Además, existe la posibilidad de negociar un traspaso con los Washington Wizards por Anthony Davis, lo que volvería a reunir a los excompañeros de los Lakers.

A sus 41 años, James pudo haber permanecido una campaña más en Los Ángeles o incluso anunciar su retiro. Sin embargo, eligió continuar su carrera con otra organización, en lo que podría representar el último capítulo de una trayectoria histórica.

Durante la temporada anterior, LeBron James disputó 60 encuentros tras perderse el inicio del calendario por una lesión de ciática. Esa situación puso fin a su racha de 21 temporadas consecutivas siendo elegido para un equipo All-NBA.

Pese a las molestias físicas, el cuatro veces campeón mantuvo un alto nivel de rendimiento. Promedió 20.9 puntos, 7.2 asistencias y 6.1 rebotes por partido con un 51.5% de efectividad en tiros de campo, además de ser seleccionado nuevamente al Juego de Estrellas.

En los playoffs incrementó su producción al registrar 23.2 puntos, 7.3 asistencias y 6.7 rebotes por encuentro. También lideró a los Lakers en la serie de primera ronda frente a los Houston Rockets, aprovechando la ausencia de Luka Doncic, quien se perdió esos partidos por una lesión en los isquiotibiales.