México vs. Ecuador: ¿Cuándo y dónde jugaría el Tri si avanza a Octavos del Mundial 2026?

La Selección Mexicana afrontará este martes uno de sus compromisos más importantes del Mundial 2026 cuando enfrente a Ecuador en los 16avos de Final. Tras firmar una fase de grupos perfecta, el equipo dirigido por Javier Aguirre buscará aprovechar la localía en el Estadio Ciudad de México para mantenerse con vida en la Copa del Mundo.

El encuentro se disputará este 30 de junio a las 19:00 horas, con el respaldo de una afición que ha acompañado al Tricolor durante todo el torneo. Un triunfo no solo significaría el boleto a la siguiente ronda, sino también la posibilidad de seguir jugando en casa durante una fase más.

Si México consigue derrotar a Ecuador, avanzará a los Octavos de Final, instancia en la que enfrentará al vencedor del duelo entre Inglaterra y República Democrática del Congo. Ese compromiso está programado para el 5 de julio y nuevamente tendría como sede el Estadio Ciudad de México.

El panorama también comienza a tomar forma para las siguientes rondas. En caso de continuar avanzando, el Tricolor podría encontrarse con Brasil en unos hipotéticos Cuartos de Final, duelo que se jugaría el 11 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami, marcando el traslado del combinado nacional a territorio estadounidense.

Las posibilidades tampoco terminan ahí. Si México logra instalarse en las Semifinales, el camino podría cruzarlo con selecciones como Colombia o Argentina, aunque también permanecen con opciones equipos como Cabo Verde, Australia, Egipto, Suiza, Argelia y Ghana. Ese partido se disputaría el 15 de julio en Atlanta.

El antecedente mundialista entre México y Ecuador también alimenta la ilusión de la afición. Ambas selecciones se enfrentaron en la Copa del Mundo de 2002, disputada en Corea del Sur y Japón, donde el conjunto mexicano se impuso por marcador de 2-1.

En el historial reciente, el dominio también favorece al combinado nacional. En sus últimos enfrentamientos oficiales, principalmente en Copa América, México presume un saldo ampliamente positivo sobre Ecuador, un dato que fortalece la confianza de cara a un partido sin margen de error y que definirá quién continúa soñando con conquistar el Mundial 2026.